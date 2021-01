Invierte en plata, el color de moda que más beneficios da este invierno

Todas las temporadas la moda nos elige un ramillete de colores a los que corona como los tonos de tendencia. Este invierno el blanco es el centro de todas las miradas protagonizando los total look, el rojo ha cautivado durante las semanas navideñas en los outfits más festivos y el verde ha llamado a tu puerta para llenar de esperanza estos tiempos revueltos. Sin embargo, el color más atractivo para la mujer 'trendy' es el plata, y lo es por su originalidad porque con él es imposible pasar desapercibida.

El plateado no es uno de esos tonos recurrentes en moda, de ahí que sea una tendencia de lo más novedosa. Sus influencias son claras en el campo de la joyería, donde se va turnando el protagonismo con el dorado, pero la novedad esta temporada es que su brillo se traslada a todo tipo de prendas y complementos.

La plata, aunque no lo creas, tiene múltiples caras. Podemos elegir distintos tonos, desde más claros u oscuros o más mates o brillantes. El perfil que más se lleva es el plateado en su versión metalizada. Para que tengas bien claro por dónde debes encaminarte, déjate inspirar por los lingotes de plata, el aspecto del aluminio, los reflejos de los espejos y roba el estilismo al Hombre de Hojalata de 'El Mago de Oz'.

Como ya hemos dicho, esta temporada todo tipo de diseños se envuelven en plata para conseguir su imagen más luxury. Por ello, desde Vozpópuli te invitamos a hacer un recorrido por las diferentes alternativas para que decidas cuál es la más adecuada y no desaproveches la oportunidad de invertir en el valor más seguro de esta temporada. ¡Compro plata!

Consigue un 'total look' en plata

Las más osadas no desaprovecharán la oportunidad de vestirse de arriba a abajo con este color de tendencia. La manera más fácil de conseguirlo es a través de un vestido y lo más recomendable es lanzarse de lleno en lo último en moda eligiendo uno de los diseños que más arrasan este invierno como los vestidos camiseros o los baby doll. Otra alternativa, igualmente de actualidad, es prescindir del vestido para abrazar un mono de corte sport.

Hablando de vestidos, si hay un habitat en el que la plata se mueva bien es entre los vestidos de fiesta. Aunque no tengamos previsto ningún evento especial en los próximos meses, se trataría de una buena compra porque estamos seguros que la fiebre de la plata continuará más allá del invierno. Si no, elige un diseño con un patrón sencillo que también puedas usar en tu vida diaria.

Otra fórmula ideal de conseguir el total look es haciéndote con un conjunto. Nosotros te proponemos un traje de chaqueta porque los sastre y el estilo masculino es una de las tendencias más fuertes de la temporada, pero igual de válido es combinar blusas con pantalones y faldas realizadas en el mismo tejido plateado.

Prendas plateadas para combinar

Las blusas son una de las prendas en las que el plateado queda genial. Para contrarrestar el aspecto frío del color, te invitamos a que lo conjugues con un patrón romántico y femenino. Para lograrlo basta con que apuestes por detalles como lazos, volantes o mangas abullonadas. Recuerda que combinadas con una falda o un pantalón a juego conseguirás un outfit de infarto.

Las faldas ganan la partida a los pantalones en esta tendencia. La moda nos invita a combinar la plata con juegos de volúmenes así que arriesga con diseños XXL con grandes volantes o patrones por debajo de la rodilla. ¿Nuestra recomendación? No dejaríamos que terminase el invierno sin lucir una falda plisada de lamé plateado.

Aunque la faldas sean favoritas, los pantalones también conjugan con la plata. Normalmente lo hacen dando vida a diseños de estilo más sport así que los verás puliendo el lado más lujoso de patrones con cinturas o bajos elásticos. Un aspecto a tener en cuenta: las lentejuelas son una manera estupenda de presumir de plateado y además son un tejido de máxima tendencia.

Abrígate en plata

La plata no tiene por qué ser la protagonista de tu outfit, así que puedes seguir de lleno la tendencia con una prenda secundaria que no te acompañe a lo largo de todo el día como son los abrigos. Si tu estilo es formal, dale un toque futurista sustituyendo tu habitual americana por una metalizada. Combinada con un pantalón blanco y una camiseta básica tendrás un look perfecto tanto para el día como para la noche.

Si por el contrario tu estilo es más casual, lo tendrás aún más fácil porque esta tendencia encajará mejor con tu forma de vestir. En cuanto a prendas de abrigo lo mejor es que te hagas con una cazadora o un cortavientos ligero. Lograrás de inmediato un look que estará a la altura de protagonizar cualquier campaña de una firma deportiva.

Por supuesto, no podemos dejar de lado una de las prendas estrella de este invierno. Lo plumíferos se llevan, y mucho. Pero se llevan en tamaños extragrandes y con mucho guateado. Es el momento ideal para hacerte con un abrigo gigantesco donde todo sea exuberante, desde el color (plateado, por supuesto) hasta su patrón que podrá alcanzar hasta tus tobillos.

Plata en todo tipo de calzado

Pasamos a la segunda fase de nuestra tendencia y es aquella en la que tienen que prestar atención aquellas mujeres con un estilo más discreto en el que el plateado no encaja de una manera tan sencilla y prefieren utilizarlo en alegres pinceladas de su outfit. Lo mejor es empezar a vestirse en plata por los pies y darte un capricho con tu calzado favorito en este color. Podrás encontrarlo sea cuál sea tu fetiche: una deportiva, un mocasín, una bailarina...

Si algo caracteriza las tendencias en calzado este año es el triunfo absoluto de las botas y los botines. Pues claro que sí, los diseños más altos tampoco podían dejar de sucumbir al plata dando vida desde botas deportivas de carácter esquimal hasta botines más urbanitas o militares. ¡Ni siquiera los diseños más elegantes se escapan!

Al igual que ocurría con los vestidos, es en los modelos más festivos donde la plata se mueve como pez en el agua. Es por ello por lo que es un color que nunca ha podido faltar en las propuestas de sandalias de fiesta o stilettos. ¿Lo mejor de todo? Que a pesar de ser tan llamativos combinan con muchísimos colores por lo que son perfectos para el fondo de armario.

Hasta el último detalle

Pero no sólo los zapatos van a ser los únicos complementos que este invierno te inciten a usar el plateado. Los bolsos tienen que estar a la altura de las circunstancias y todos los formatos y tamaño se adaptan al furor por los tejidos en plata.

Nuestra recomendación es combinar el plata con los bolsos tipo cartera. Podrás elegir modelos de mano u otros con cadenas que puedas llevar colgados al hombro. Te sacarán de más de un apuro ya que se adaptan tanto a un estilo desenfadado como a un look de fiesta. ¡Todo son ventajas!

Incluso aquellos accesorios a los que prestamos menos atención a la hora de elegir nuestro estilismo también se plantean esta temporada en tendencia plata. Las gafas, tanto de vista como de sol, son un ejemplo perfecto ya que podrás elegir molduras plateadas que te harán tener una mirada de moda.

Guantes, cinturones, calcetines, relojes, gorros... cualquier complemento en plata será bienvenido este invierno. Eso sí, cuidado a la hora de combinar este color en diferentes piezas, es mejor utilizarlo en pequeñas dosis o asegurarse de que el tono es exactamente el mismo.

Olvídate del oro unos cuantos meses, es momento de hablar en plata.