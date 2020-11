Pitingo, que padeció el terrorismo de ETA, estalla y compara a Bildu con el yihadismo.

Pitingo ha estallado en las redes sociales y se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez después de que haya recibido el apoyo de EH Bildu de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El cantante de flamenco es hijo y hermano de Guardia Civilesy ha padecido el terrorismo de ETA, por lo que ha mostrado su total rechazo a lo que está ocurriendo, como están haciendo muchos famosos y políticos ante lo que va a 'tolerar' el Gobierno de coalición del PSOE y Podemos.

El artista ha acabado comparando a la izquierda abertzale, al partido liderado por Arnaldo Otegi, con los terrorista islámicos. "Que se presenten los Yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS!!!!!", ha escrito en las redes sociales junto al hashtag "ni olvido ni perdono".

El mensaje ha convertido a Pitingo en Trending Topic en Twitter, donde ha recibido el apoyo de José Manuel Soto, que le ha escrito: "Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino, al final obligarán a la Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo a pedir perdón a ETA, yo tengo muy claro quienes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia, y el gobierno prefiere estar del lado de los malos...".

"Viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos"

Pitingo le respondía a Soto: "Increíble!!!! Capaz de que veamos eso. Es muy fuerte. Yo estoy indignado".

Después contaba su propia experiencia con la banda terrorista ETA. "Yo soy hijo y hermano de Guardia Civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos...No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del choche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba etc.. No pienso callarme más".

Las palabras del cantante de Ayamonte han generado una gran polémica y ha recibido tanto apoyos como críticas. Algunos le recriminaban estar incitando al odio y otros le han tachado de "facha" o le han llamado "gitano" despectivamente.

"Incitar al odio es cuando Sánchez dio el pésame a Bildu por la muerte de un etarra"

El intérprete se ha defendido de estas acusaciones diciendo: "¡Yo no incito al odio jamás!", ha escrito, para después decir: "Incitar al odio el presidente del Gobierno dándole el pésame a Bildu por la muerte de un etarra, eso sí es incitar al odio amigo".

Cuando algunos usuarios le han escrito que ETA ya no existe, él ha insistido en la misma idea: "ETA sigue existiendo cuando el Presidente Pedro Sánchez dio el otro día el pésame a uno de ellos. No veis más porque no queréis".

"Me han insultado diciéndome de todo: facha, gitano, analfabeto"

En otro tuit ha escrito: "No soy racista, mi homófobo, ni anti nada.... Pero sí soy anti ETA. Y si ser facha es pensar diferente a ustedes, llamarme como queráis". En otro mensaje mostraba que no estaba dispuesto a callarme más: "A mi me tienen que matar para callarme".

Después ha querido "amansar a las fieras" publicando una canción suya: "Dicen que la música amansa las fieras, pues esto va para todos los ofendidos y mal educados que me han insultado de todo, llamándome , gitano analfabeto, facha ,etc.. Así es como reaccionáis. ANTES ROTO QUE DOBLARLE. Letra mía por cierto jejeje".

