Se hace viral el vídeo de Pipi Estrada llorando junto a su gato sin vida: "Podíamos haber muerto los dos"

Pipi Estrada se ha convertido en protagonista de las redes desde este martes tras publicar un vídeo en el que se ha grabado llorando la muerte de su gato Trapito. Aunque a priori debería ser un emotivo momento se ha tornado en surrealista por todo lo que aparece en él.

El colaborador de 'El chiringuito de Jugones' sale en las imágenes al lado de su mascota sin vida, que está sobre una camilla de un veterinario. El periodista cuenta lo ocurrido llorando y se despide de él, abrazándole desconsolado.

"Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final... No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí... Pero no ha podido superar el momento. Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida", concluye desolado.

Entonces, Pipi se dirige hacia la cámara para coger el móvil y es cuando se produce otro de los momentos insólitos y más comentados en las redes. "No, no lo he cortado. No he cortado todavía", le dice el que parece ser el veterinario, que es quien graba con el móvil, a lo que Pipi Estrada, que no le entiende, le pregunta: "¿Está vivo?". "Que no lo había cortado, digo", le repite el sanitario.

El veterinario le dice que no "ha cortado todavía" y Pipi entiende que "está vivo" todavía

Rápidamente el vídeo se hizo viral y provocó un gran revuelo. Muchos le mandaron mensajes de ánimo y condolencias pero también provocó una reacción en los usuarios que no esperaba: una oleada de memes y críticas contra él por grabarse junto a su gato muerto. Ante la polémica causada, Pipi Estrada borró las imágenes, sin embargo ya habían corrido como la pólvora por Twitter.

Horas más tarde, la expareja de Terelu Campos y Miriam Sánchez aparecía en el programa de televisión en el que colabora para relatar lo ocurrido y contó que había estado a punto de perder la vida al tratar de salvar la de su gato cuando este cayó por la terraza.

"Hoy ha sido un día duro para mi pero te dije antes que mañana saldrá el sol. Estoy contento porque estoy vivo de milagro. He tenido un capítulo donde he tenido una caída de altura importante, caí completamente desequilibrado, de espalda.. Tengo unos dolores tremendos. Mañana voy a ir al médico".

"No tenía la 'x' en el calendario. Dios estaba conmigo en ese momento"

Después continuó diciendo con lágrimas en los ojos: "Había una maceta de piedra con una planta, que pasé a escasos centímetros de ella. No tenía la 'x' en el calendario. Dios estaba conmigo en ese momento, todo por coger a mi gato que estaba en otra terraza. Yo me salvé pero él no. Podíamos haber muerto los dos perfectamente por tal y como te cuento la historia".

"Cuando tu has compartido la vida con un ser vivo durante 15 años,y sobre todo un ser vivo queno te ha traicionado nunca, pues te queda el recuerdo, el cariño... Derramé muchas lágrimas, mi hija también. Mucha gente, si tiene mascota, lo entenderá mucho más; los que no, lo entenderán menos".

Josep Pedrerol le preguntaba entonces: "¿Te has equivocado en el vídeo?", a lo que él respondía: "Mira, a toro pasado es fácil ver las cosas. Mi madre me decía: 'eres muy grande, eres muy noble, eres muy bueno peroeres tu peor enemigo'".

