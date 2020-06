Este 15 de junio se cumplió un año ya de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, celebrada en Sevilla tras ocho años de relación y tres hijos en común.

Como no podía ser de otra forma, toda la familia se ha volcado en el recuerdo de este gran momento, en el que, por cierto, pudimos ver curiosos 'looks' de los invitados.

No obstante, y aunque casi todo ha sido amor, hay una persona de la familia de Sergio Ramos que le ha hecho un gran feo a Pilar Rubio en este especial aniversario. Y esta persona es Lorena Gómez, cuñada de Pila y actual pareja de René Ramos, hermano de Sergio.

Pilar Rubio, repudiada por un miembro de la familia de Sergio Ramos

La relación entre Pilar Rubio y Lorena Gómez nunca fue idílica, pero el último detalle de la cuñadísima ha dejado bien claro que no traga a la televisiva.

Lorena compartió este lunes una imagen de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos con el siguiente mensjae: "Un año. ¡Cuántas cosas han pasado! ¡Feliz aniversario!".

Sin embargo, y lo que es súper llamativo y un tanto feo, es que en la instantánea elegida por Lorena no aparece Pilar, la novia. Sí que está la familia Ramos al completo: los padres del capitán del Real Madrid, el jugador de Camas, su pareja y mánager, René Ramos, así como la hermana del deportista.

¿De dónde viene esta mala relación entre las cuñadas?

Todo parece indicar que Lorena no acepta que Pilar siga siendo muy amiga de la ex de su actual pareja, Vania Millán.

La colaboradora de 'El Hormiguero' pertenece al grupo de amigas de Vania. De hecho, la pareja de Sergio Ramos siempre es una de las invitadas a su cumpleaños.

"Muchísimas felicidades mi querida Vania! Espero que la vida te regale todo lo bueno que mereces. Somos muy afortunadas de tenerte al lado y poder disfrutar de ti, de tu generosidad, de tu bondad, de tu talento y tu forma de ser. ¡¡¡Eres una superwoman!!! ¡¡¡Te queremos!!!", escribió Pilar en febrero con una emotiva foto de ambas:

Vania Millán y René Ramos estuvieron casados

Vania se casó en 2014 con René Ramos, tras varios años de noviazgo. El matrimonio duró solo dos años y fue ella quien lo dejó.

“Estoy orgullosa del paso que di. Lo hice bastante convencida. No es fácil terminar una relación de 12 años, pensar si lo has hecho bien o lo has hecho mal, seguir adelante, pensar que es lo mejor que has hecho, porque no era todo lo que yo creía que podía ser una relación… y después darte cuenta de que tenías razón”, dijo ella hace poco, refiriéndose a su separación.

Vania dejó a Sergio, pero no a Pilar, con la que sigue manteniendo una buenísima relación que parece, a todas luces, incompatible con llevarse bien con Lorena Gómez.

¿Qué opinas de todo esto?