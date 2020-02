La foto de Pilar Rubio con la ex de René Ramos: ¿un dardo envenenado a su familia política?

Pilar Rubio ha subido una fotografía a Instagram en la que muestra lo bien que se lleva con Vania Millán, la ex de su cuñado, René Ramos.

La colaboradora de 'El Hormiguero' pertenece al grupo de amigas de Vania. De hecho, la pareja de Sergio Ramos fue una de las invitadas a su cumpleaños.

"Muchísimas felicidades mi querida Vania! Espero que la vida te regale todo lo bueno que mereces. Somos muy afortunadas de tenerte al lado y poder disfrutar de ti, de tu generosidad, de tu bondad, de tu talento y tu forma de ser. ¡¡¡Eres una superwoman!!! ¡¡¡Te queremos!!!", escribió Pilar con una emotiva foto de ambas:

¿Dardo a la nueva pareja de René Ramos?

Este mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como un dardo directo hacia su cuñada Lorena Gómez, que está embarazada de René. No obstante, no tiene por qué ser así, ya que las parejas rompen pero las amistades que se hacen mientras tanto no tienen nada que ver con la separación.

Vania, de hecho, habló la pasada semana de René en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. Dijo que se alegraba mucho por el embarazo de Lorena. Cabe destacar que la Miss España 2002 también tiene nueva pareja, el cirujano Julio Bayón.

Vania Millán y René Ramos estuvieron casados

Vania se casó en 2014 con René Ramos, hermano y representante del futbolista Sergio Ramos, tras varios años de noviazgo. El matrimonio duró solo dos años y fue ella quien lo dejó.

“Estoy orgullosa del paso que di. Lo hice bastante convencida. No es fácil terminar una relación de 12 años, pensar si lo has hecho bien o lo has hecho mal, seguir adelante, pensar que es lo mejor que has hecho, porque no era todo lo que yo creía que podía ser una relación… y después darte cuenta de que tenías razón”, dijo, refiriéndose a su separación.

¿Qué opinas de que Pilar y Vania se lleven tan bien?