Pilar Rubio no se rinde: vuelve a intentarlo en la moda a pesar de sus dos fracasos anteriores

Pilar Rubio y Sergio Ramos están muy felices en lo personal, pero parece que no tanto en lo profesional, sobre todo ella.

Tras el 'perdón' de Atresmedia, consiguió volver a la cadena y tener una sección un tanto rara en 'El Hormiguero', donde hace retos. Añadido a esta colaboración, Pilar Rubio lanzó una tienda online hace tiempo, pero no le ha ido bien y acabó cerrando. También lanzó otra colección que fue un fracaso.

Aun así, la televisiva no se rinde y quiere hacer carrera en la moda. Su último lanzamiento: una línea de traje de baño.

Pilar Rubio quiere hacer carrera en la moda sí o sí

Esta es la primera vez que la mujer de Sergio Ramos diseña una colección de trajes de baño. Lo ha hecho con la marca Selmark y los precios por pieza rondan los 100 euros.

"Todos los modelos aúnan versatilidad, calidad y arquitectura interior para que este verano nuestro traje de baño sea nuestros mejor aliado", aseguraba la presentadora en sus redes sociales.

Se trata de un proyecto en el que lleva trabajando desde 2019, y cuyas fotos se realizaron antes de que se quedase embarazada de su cuarto hijo, que nacerá este próximo verano.

La colección consta de cuatro bañadores y cuatro bikinis.

Los fracasos en la moda de de Pilar Rubio

La televisiva se vio obligada a cerrar su tienda de ropa online llamada "My shop list by Pilar Rubio" a comienzos de año. Pilar no dio ninguna explicación de lo que pasó.

Fue a comienzos del 2019 cuando la pareja del futbolista del Real Madrid FC decidió abrir este portal web. El objetivo era que sus fans pudieran localizar y comprar las prendas que ella lucía en televisión. Sin embargo, parece que no tuvo buena acogida.

Su otro traspiés con la moda

Además de este proyecto, Pilar Rubio lanzó una colección de ropa llamada "MetalHead", que tampoco fue bien y que finalmente tuvo que abandonar.

"Es un proyecto muy mío, todo lo hago yo, todo lo diseño yo, la parte creativa la llevo yo y me lleva todo el tiempo del mundo. Pero lo hago con todo el cariño", dijo ella a una entrevista con 'Abc' en 2013.

En fin, ¡esperemos que con esta línea de bañadores tenga más suerte!