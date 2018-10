Pilar Rubio ataca a las feministas radicales: “Deberían cuidar de sus hijos o a lo mejor les sobra tiempo”

La presentadora, de 40 años, se ha defendido de las críticas que ha recibido en las redes sociales por incorporarse al trabajo dos meses después de dar a luz, antes de que terminara su baja de maternidad. “Yo soy autónoma, no todo el mundo es funcionario y no todos tienen las mismas condiciones laborales. Yo decido cuándo me incorporo a trabajar y tengo mis razones personales para hacerlo. Y creo que eso se tiene que respetar, igual que una mujer que quiere estar seis meses o un año, o dar el pecho hasta los tres”, ha señalado en una entrevista en ‘XL Semanal’.

Pilar Rubio, contra las feministas radicales: “Deberían cuidar de sus hijos o a lo mejor les sobra tiempo”

Después Pilar Rubio ha cargado contra las feministas radicales: “Quizá todas estas que reclaman la igualdad o el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres, que hagamos una piña y a partir de ahí se podrá construir algo bueno. También veo que muchas madres que critican a otras porque no están con sus hijos debido a que están trabajando. A lo mejor, en vez de estar criticándolas por las redes, deberían estar cuidando de sus hijos. O a lo mejor es que les sobra el tiempo, porque si están tan ocupadas, ¿qué hacen en Internet?".

La colaboradora de ‘El Hormiguero’ y mujer de Sergio Ramos también se ha defendido de las críticas que ha recibido por llevar vestidos ajustados o elásticos cuando estaba embarazada, algo que tacha de “absurdo”. “Precisamente recoge más la tripa, muchas veces he llevado cinturón pélvico porque me sujetaba la barriga y el vestido elástico hace el mismo efecto, recoger, y es beneficioso. Es que criticar es gratis y la ignorancia es muy atrevida”, ha puntualizado. A Pilar Rubio le duele que se cuestionen estos temas y pide respeto: “Una cosa son críticas y otra muy distinta es el machaque a una persona”.