A Pilar Rubio le llueven las críticas por su último tatuaje

Pilar Rubio es una gran aficionada a los tatuajes, igual que su marido, Sergio Ramos. La colaboradora de 'El Hormiguero', que ahora mismo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Madrid con su familia, ha querido compartir con sus seguidores de Instagram el último dibujo de tinta que se ha hecho en su piel. Y, la verdad, no ha gustado mucho.

El nuevo tatuaje de Pilar Rubio

Pilar Rubio ha subido una foto a sus redes sociales, en la que muestra su tattoo. "Este es el último tattoo que me hice, en honor a mi hijo pequeño Alejandro, lo llevo en el brazo izquierdo. En él aúno mis dos amores, mi bebé y mi amor por el Hard Rock, por eso el logo es de Aerosmith", explica Pilar con la siguiente foto:

Le llueven las críticas

Aunque el post ya lleva 63.000 'likes', lo cierto es que a Pilar le han llovido las críticas y comentarios negativos.

"Con lo feos, antiestéticos y dañinos para la piel que son los tattoos... aparte de que cuando la piel envejezca, quedan horribles, y los vendéis como si fueran el no va más", "qué necesidad...", "no hace falta que te llenes el cuerpo de tatuajes como tu marido", "es horrible", "pues bonito no es..." o "choni" han sido algunas de las respuestas que ha recibido la televisiva.

No obstante, también hay comentarios positivos, como "linda" o "qué bonito", aunque predominan los negativos. Pilar está más que acostumbrada a levantar revuelos, así que seguro que las críticas le entran por un oído y le salen por otro.

Y a ti, lector, ¿te gusta el tatuaje?