Pilar Rubio, criticada por su comentario 'clasista' sobre trabajar en Nochevieja

Pilar Rubio abre la boca y sube el pan. En esta ocasión, la colaboradora de 'El Hormiguero' ha hecho unas polémicas declaraciones sobre trabajar en Nochevieja. Y, claro, la mayoría de la gente se ha indignado.

Las palabras textuales de la mujer de Sergio Ramos han sido las siguientes: "Tenemos que dejar de mitificar las navidades, si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da?", ha dicho a 'El Mundo'.

"Es un error pensar que tiene que ser todo más familiar y bonito. No hay que forzar nada. Hay gente que se deprime porque piensa que tiene que estar más feliz y con su familia y no puede. (...) Para mí no tienen un significado profundo. Prefiero cenar cuando sea con mi familia y no un día por obligación. No es ningún trauma no repetir tradiciones, me gusta que cada año sea distinto".

Pilar Rubio, criticada por sus comentarios sobre la Navidad

Numerosas personas se le han echado al cuello tras estos comentarios, ya que hay muchísima gente que no tiene la suerte de Pilar y que se ve obligada a trabajar por unos míseros euros en vez de estar con su familia cenando.

Si os toca trabajar en Nochevieja, no os preocupéis: Pilar Rubio os hará el turno. — MARIANO RAJOY FAKE 🇪🇸 (@marianofake) December 17, 2019

Claro, pero porque Pilar Rubio el máximo esfuerzo de trabajar en esa fecha es dar las putas campanadas.Ya quisiera verla yo en Urgencias, o de guardia en un cuartel, etc. https://t.co/wlUroQuEHp — Eusebio Puga (@EusebioPB) December 17, 2019

Pilar Rubio, que tiene 364 días de vacaciones al año y se levanta una panoja con dos horas en la tele en Nochevieja, te dice a ti, enfermero, médico, policía, bombero, camionero, camarero o dependiente del Burger King, que "qué más da" trabajar esa noche. Cómeme las uvas, Pilar. — Adrián (@nairdadrian7) December 17, 2019

Ocupación de Pilar Rubio:- Ser la mujer de- Hacer el bobo en el Hormiguero una vez por semanaAsí yo también trabajaría en Nochevieja. https://t.co/EQ2pmTg6DG — Bichichi (@Bichichi_) December 17, 2019

Pilar Rubio @PilarRubio_ ¿cuántas horas y cuánto cobras por currar en Nochevieja? Yo he trabajado años en hostelería en Nochevieja, Año Nuevo, Nochebuena, Navidad, cobrando una miseria y echando un montón de horas, para poder sobrevivir y me he perdido el estar con mi familia. pic.twitter.com/vsRd5tA5Gf — Republican Woman (@Republican_1978) December 17, 2019

A mi tampoco me importaria trabajar en nochevieja por el sueldo de Pilar Rubio pero me jod* y trabajo por una miseria en el hospital — La Meri (@Mericb13) December 17, 2019

Estamos pidiendo que Pilar Rubio empatice con los currelas y que uno de OT sea artista. No sé... — Milikito politico social (@sergiescudero1) December 17, 2019

A Pilar Rubio la ponía yo a vigilar una obra el día 31 mientras me cagaba en su puta madre desde el balcón de mi casa con mi copita de Champán. — Casuals Life !! (@CasualsPyro) December 17, 2019

Las ideas, opiniones, comentarios, etc. de Pilar Rubio van indeleblemente asociados con la vergüenza ajena. — 1DeTantos (@1DeTantos) December 17, 2019

Si a quienes les toca trabajar en Nochevieja les pagaran lo mismo que a Pilar Rubio por dar las campanadas nadie se quejaría de hacerlo. Irían todos encantados, oiga — Lady Rebel (@Rockcheska) December 17, 2019

