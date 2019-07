La accidentada luna de miel de Pilar Rubio: pierde sus fotos íntimas con Sergio Ramos

El pasado viernes, Pilar Rubio y Sergio Ramos regresaron a España de su luna de miel. La pareja pasó unos idílicos días en Costa Rica, pero las cosas no salieron del todo bien.

Al extraño aspecto con el que apareció la presentadora en el aeropuerto se suma ahora un incidente que vivieron en el mar.

El accidente que sufrió Pilar Rubio en su luna de miel

Pilar Rubio perdió todos los recuerdos de su viaje de novios después de que el móvil se le cayera al mar. Todas las fotos y vídeos íntimos se destruyeron por completo, lo que le ha dejado un sabor amargo de la luna de miel.

"Ya estamos de vuelta después de muchos días intentando recuperar la info de mi teléfono. Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua. Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente, y además ya no podré enseñaros cosas que tenia ganas de compartir con vosotros sobre nuestro último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar...", ha escrito Rubio en sus redes sociales.

"Por eso he estado muchos días sin poder subir nada. Pero lo peor ha sido perder las fotos de mis bebés", ha lamentado.

El otro incidente

Además del labio hinchado y la 'muerte' del móvil, se sumó el terremoto de magnitud 6,7 en la escala Ritcher que se produjo en Costa Rica cuando ambos estaban ahí disfrutando de sus vacaciones.

El seísmo provocó la caída de varios objetos y problemas en el sistema eléctrico. Pilar confirmó con un "todo ok" que tanto ella como el jugador de fútbol estaban bien, pero el susto debió de haber sido tremendo.

