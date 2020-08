Presume de pies bonitos, sanos y cuidados de una forma sencilla y barata

El 2020 está siendo un año diferente y, aunque no te des cuenta, también le está pasando factura a tus pies. Primero fue el confinamiento que hizo que andásemos todo el día descalzos o con zapatillas de estar por casa. Luego le llegó el turno al teletrabajo que parecía beneficioso para nuestros pies porque nos despedíamos de los tacones y de ir corriendo a todos los sitios. Y para rematar, llegó el verano, y con él pudimos salir más de casa y lucir sandalias que, en muchas ocasiones, terminan destrozando los pies. En resumen, llevamos medio año utilizando calzado poco recomendado.

No lo decimos nosotros, según el Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad de Madrid no podemos estar siempre en chanclas o descalzos, ya que forzamos los pies a una postura que nos puede causar anomalías y dolencias cuando volvamos a ponernos calzado normal. Si eres amante de pisar con los pies desnudos, debes saber que es beneficioso cuando se hace sobre la arena o el césped porque relaja, mejora la circulación y la postura e incluso actúa como exfoliante natural. Sin embargo, en casa no sucede lo mismo ya que nuestro cuerpo no está preparado para hacerlo en un suelo duro.

En verano tenemos que prestar una atención extra a nuestros pies. Durante los meses más calurosos solemos pasar más tiempo en zonas peligrosas como piscinas o duchas comunitarias y, además, tenemos que tener en cuenta que es la época de lucir sandalias, nuestros pies se desnudan y es el peor momento para que no presenten un aspecto saludable.

Hoy en Vozpópulibajamos la vista hasta nuestros pies para conocer a fondo los problemas más frecuentes que pueden sufrir durante los meses de verano así como los pasos que tenemos que seguir en nuestra higiene para mantenerlos en perfectas condiciones.

Los problemas más frecuentes en los pies

Aceptémoslo, los pies son los grandes olvidados de nuestra rutina de belleza. Cuando nos demos crema por todo el cuerpo, nos olvidamos de ellos y son fundamentales para el correcto equilibrio corporal. Hay que tener en cuenta que si evitamos problemas en los pies estaremos previniendo dolores en otras zonas del cuerpo como las rodillas, la cadera, las lumbares y hasta la cabeza.

El 78% de los españoles sufre problemas en los pies

Según un estudio realizado por la firma Salvelox, el 78% de la población española sufre problemas en los pies y dos de los más repetidos tienen que ver con la falta de hidratación, como son la sequedad y los talones agrietados.

Hay varias razones por las cuales las personas pueden experimentar talones secos y agrietados. Nuestros pies son responsables de sostener nuestro cuerpo y, por lo tanto, soportan una enorme cantidad de presión. Cuando se aplica peso y presión a los talones de nuestros pies, la piel tiende a expandirse hacia afuera. Si nuestra piel está seca, se vuelve menos elástica y rígida y, por lo tanto, más propensa a fisuras y grietas.

La piel de los pies puede ser hasta un 50% más gruesa que la del rostro. Por el peso, por el modo de caminar o por el tipo de calzado, es habitual que se produzcan durezas, que no son otra cosa que una capa gruesa de células muertas, que se van acumulando. En una piel seca es mucho más fácil la aparición de grietas, descamaciones y rozaduras, algo que podemos evitar con la sencilla tarea de mantenerlos bien hidratados.

Existen más problemas unidos a la salud de nuestros pies. Los talones agrietados son probablemente el resultado de una infección por hongos. Si no se trata, la infección podría llegar hasta las uñas y provocar hongos y decoloración. En sus primeras etapas, los casos de pie de atleta se pueden tratar con productos que están formulados específicamente para combatir y prevenir la sequedad.

¿Cómo cuidar nuestros pies?

Ahora que estamos a punto de retomar nuestra rutina diaria tras las vacaciones, es el momento perfecto para incluir una rutina de cuidados que nos ayude a eliminar todos los problemas que hayan podido aparecer en las últimas semanas y recuperemos unos pies sanos y cuidados. Basta con seguir estos consejos:

Mantenerlos secos . Es importante para evitar la aparición de hongos y bacterias. Por eso es fundamental secarlos bien después de ducharnos.

. Es importante para evitar la aparición de hongos y bacterias. Por eso es fundamental secarlos bien después de ducharnos. No repetir zapatos . Los expertos recomiendan no utilizar el mismo calzado dos días seguidos.

. Los expertos recomiendan no utilizar el mismo calzado dos días seguidos. Cortar las uñas correctamente . No solo es cuestión de estética, si cortamos las uñas de una forma que no sea la adecuada podemos provocar heridas o que aparezca una uña encarnada.

. No solo es cuestión de estética, si cortamos las uñas de una forma que no sea la adecuada podemos provocar heridas o que aparezca una uña encarnada. Mejorar la circulación . Los pies son la base sobre la que reposa todo el peso de nuestro cuerpo y por eso hay que prestar especial atención a que la circulación de los pies seas la correcta. Un masaje, o unos simples movimientos adelante y atrás con una pelota de tenis bajo el pie, son suficiente.

. Los pies son la base sobre la que reposa todo el peso de nuestro cuerpo y por eso hay que prestar especial atención a que la circulación de los pies seas la correcta. Un masaje, o unos simples movimientos adelante y atrás con una pelota de tenis bajo el pie, son suficiente. Hidratación constante. Es lo más importante y por ello lo hemos dejado para el final. Evitarás la formación de grietas, callosidades y ampollas.

En resumen, como tarea básica sólo tienes que lavarlos con un jabón neutro, secarlos con detenimiento a diario para evitar posibles problemas fúngicos, y aplicar una crema hidratante o específica para el tipo de problema que quieras corregir.

Los mejores productos para los pies

Salvelox Foot Rescue es una crema destinada a todos los públicos con una fórmula patentada que está indicada para prevenir y tratar eficazmente callosidades, talones agrietados, pie de atleta, sequedad de los pies y mal olor. Su eficacia se basa en crear un entorno desfavorable para que se desarrollen los microorganismos y, al mismo tiempo, retener el agua de la piel por lo que tiene altas propiedades hidratantes, además de efectos antiinflamatorios y un aroma refrescante. Sus resultados son visibles en solo dos semanas.

La firma Margaret Dabbs nos propone utilizar su Intensive Foot Oil, un aceite seco único, que trata y transforma al instante la piel y las uñas deshidratadas, agrietadas y rotas. Proporciona nutrición e hidratación intensiva a la piel, a la vez que cumple su función de fungicida, antiséptica y anti-inflamatoria. Como complemento, nada mejor que su lima profesional para la dureza de los pies. Está formulada con tecnología de cristal molido que elimina la piel muerta de forma homogénea proporcionando un resultado excelente y duradero.

La crema reparadora BIO de Marny´s hidrata y repara las zonas intensamente secas, agrietadas y ásperas de los pies y talones consiguiendo suavizar los callos y las durezas. Gracias a una combinación de ingredientes naturales, esta crema actúa como reparador y regenerador ejerciendo efectos relajantes, hidratantes, suavizantes y purificantes que favorecen la elasticidad de la piel. Además su textura no puede ser más agradable, absorbiendo rápidamente sin dejar sensación grasa en los pies.

La crema para pies reparadora de Laboratorios Babé es una crema con urea que repara e hidrata en profundidad los pies secos y agrietados. Se aplica a diario mediante un suave masaje prestando especial atención a los talones y la plante del pie hasta su completa absorción. El resultado será una alta protección frente a la sequedad y la disminución de grietas y durezas.

La marca Soivre nos ofrece un jabón de piedra pómez que elimina durezas y callosidades dejando la piel sedosa, suave e hidratada. Está compuesto por silicato natural de origen volcánico que exfolia y elimina las impurezas y las células muertas. Además contiene aceite de coco que nutre intensivamente la piel y aceite de almendras dulces que hidratan sin obstruir los poros de la piel.

La crema de pies regeneradora de Bioxán es un bálsamo desarrollado especialmente para la piel más castigada del cuerpo como es la de los pies. Ayuda a proteger ante los efectos erosionantes del medioambiente y restaura, nutre y purifica la piel. Contiene ácido hialurónico y vitamina E que tiene propiedades regenerantes y deja la piel más hidratada y elástica reparando en profundidad y aumentando su barrera protectora.

Aloe Propolis Creme, es uno de los productos de Forever Living que aúnan los beneficios del Aloe Vera con el propóleo de la colmena dando como resultado una crema súper hidratante y nutritiva para el cuidado de los pies agrietados y cansados. Este producto repara la piel más seca y dañada gracias también a la incorporación de plantas curativas naturales y a las vitaminas A y E.

El nuevo bálsamo corporal tonificante de la casa parisina Diptyque está inspirado en las ninfas que cuidaban el fruto sagrado de los dioses y contiene toques de clementinas, limones y naranjas dulces, que se realzan con el refrescante jengibre y la rosa. Al conjunto de notas olfativas se suma el aceite de sésamo, que regenera la piel, y el aceite de moringa, que la revitaliza.

Atlantia propone su crema reparadora de pies, una fórmula completa de acción hidratante y nutritiva, que actúa en profundidad, gracias a su contenido en aloe vera puro. Favorece además la renovación celular gracias a otro de sus ingredientes, el keratoline, un exfoliante que elimina las células muertas suavizando la superficie de la piel.

Mi Rebotica tiene muy clara la solución a tus pies: mucha hidratación. Para conseguirla ofrece una crema especial con una fórmula reparadora que está indicada especialmente para tratar grietas, durezas y callosidades. Además elimina las asperezas y rugosidades y alivia la sensación de tirantez que produce la sequedad. Entre sus activos principales se encuentra el aceite de aguacate y la urea, ambos con una gran capacidad de retención de agua y un alto poder hidratante. Además contiene aceite de árbol de té que ayuda a prevenir la aparición de hongos y aceite de menta que ofrece un extra de frescor.

Para terminar, un último consejo: aprovecha la noche para utilizar estos productos. Las horas de sueño son el momento ideal porque es cuando la piel se regenera. Por ello te recomendamos aplicar la crema antes de dormir y utilizar calcetines que aumentarán la penetración del producto mientras descansas.