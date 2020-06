¿Estrías, celulitis o flacidez en las piernas? Trucos para que no se noten este verano

Ha llegado el calor y con él la necesidad de cambiar el armario y olvidarnos de las medias y los pantalones largos. Es la hora de los bermudas, los shorts, los bañadores, las manifaldas... es decir, es el momento de lucir piernas. ¿En qué estado se encuentran las tuyas?

A lo largo de los meses del invierno las piernas suelen ser las grandes olvidadas de nuestra rutina de belleza y eso hace que ahora lleguen los lamentos y las prisas por ponerlas a punto en un tiempo récord. Volvemos a centrar nuestras miradas en ellas y descubrimos problemas que hasta ahora habían pasado desapercibidos como varices, descamación, asperezas, sensación de tirantez, arrugas o picor.

Además, con la llegada de las altas temperaturas, las agresiones externas a las que se enfrentan son mayores. Hay que protegerlas del sol, pero también mantener una cuidada alimentación y aún así el calor puede pasarnos facturas y aumentar la sensación de piernas cansadas.

Hoy en Vozpópuli las piernas son las grandes protagonistas y vamos a señalar los cuidados que debemos de realizar para lucirlas perfectas así como los productos que pueden servirnos de aliados para alcanzar nuestro objetivo.

Consejos para lucir piernas perfectas

Para que tus piernas tengan el mejor aspecto debes de seguir una serie de cuidados que son bien sencillos pero totalmente efectivos. Fíjate en aquellos que no cumples y súmalos a tus deberes de belleza.

Comenzamos con un elemento básico para el cuidado de la piel de cualquier zona del cuerpo como es la exfoliación. Debemos de realizarla al menos una vez a la semana para eliminar las células muertas. Es un proceso que nos ayudará a la hora de la depilación ya que evita que se queden pelos enquistados y logra una piernas más suaves.

La hidratación también es fundamental, no sólo para mejorar su aspecto y que luzcan suaves al tacto y bonitas, sino porque una piel hidratada es más fuerte y resistente. Lo mejor es hidratar a diario las piernas y realizarlo después de la ducha. Podemos aprovechar el momento de aplicar la crema para darnos un masaje ascendente con el que conseguiremos activar la circulación sanguínea. Si notamos dolor de piernas, es aconsejable aplicar la crema dos veces al día, por la mañana y por la noche.

Si la exfoliación y la hidratación son un básico que debemos de realizar durante todo el año, en estos meses de verano es importante poner un cuidado especial en la protección solar. Hay que aplicar una crema fotoprotectora sobre todo durante los primeros días porque las piernas llevan meses escondidas al sol y esos primeros rayos, aunque sólo estés caminando, podrían dañarla y provocar quemaduras o marcas.

Unas piernas bronceadas resultan más bonitas pero a veces pasan días, semanas o meses hasta que consigues lograr este resultado. Si quieres terminar en cuestión de horas con ese color blanquecino puedes recurrir a los autobronceadores con los que además lograrás disimular algunas imperfecciones como cicatrices o granitos. Es importante que sepas que este tipo de producto no llevan filtro solar así que no dejes de utilizar sobre ellos el protector solar habitual.

Un problema al que puedes enfrentarte es la celulitis. Es el momento de recurrir de forma diaria a una crema anticelulítica que te ayude a alisar la piel de naranja, termine con la grasa localizada y reafirme la piel para que estrenes nuevas piernas.

Las cremas no servirán de nada si no practicas algo de ejercicio

Las cremas son perfectas para hacer que tus piernas luzcan perfectas pero no servirán de nada a menos de que practiques algo de ejercicio. El deporte es la manera más eficaz de lograr una silueta más esbelta. Ahora que no tenemos restricciones no tenemos ningún tipo de excusa y seguro que encuentras el momento y la forma de practicarlo. Andar, correr, montar en bicicleta o subir y bajar escaleras son actividades perfectas que puedes complementar con ejercicios más específicos para moldear los músculos de las piernas.

Por último, pero no por ello menos importante, hay que cuidar la alimentación. Evita el consumo excesivo de sal que provocará retención de líquidos y que suele ocasionar hinchazón en las piernas y, sobre todo, en los tobillos.

¿Cómo corregir una mala circulación?

El calor es uno de los factores que puede empeorar la mala circulación sanguínea provocando molestias como la pesadez de piernas o los pies hinchados. Es sólo el principio, si la circulación no es la correcta el problema puede agravarse y derivar en la aparición de varices y arañas vasculares.

El factor hereditario es importante y no se puede controlar, pero hay otros factores que influyen y que sí puedes dominar como el sedentarismo, la obesidad, el colesterol o el consumo de grasas saturadas, tabaco y alcohol. La farmacéutica Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia, nos da las claves para mejorar la mala circulación de pies y piernas.

Evita permanecer sentado o de pie mucho tiempo. El trabajo suele ser el gran enemigo para lograrlo, pero es importante dar un pequeño paseo cada hora. Si estás teletrabajando puedes recurrir a un reposapiés y evitar cruzar las piernas en tu postura.

El trabajo suele ser el gran enemigo para lograrlo, pero es importante dar un pequeño paseo cada hora. Si estás teletrabajando puedes recurrir a un reposapiés y evitar cruzar las piernas en tu postura. Pon las piernas en alto . Lo mejor es aprovechar la hora de dormir intentando que la parte inferior del colchón esté ligeramente más elevada que la superior.

. Lo mejor es aprovechar la hora de dormir intentando que la parte inferior del colchón esté ligeramente más elevada que la superior. Las medias compresoras son aconsejables para personas que están durante mucho rato de pie o sentados, o para las que tienen predisposición genética a padecer varices.

son aconsejables para personas que están durante mucho rato de pie o sentados, o para las que tienen predisposición genética a padecer varices. Recuerda hidratarte. Si antes hablábamos de la importancia de usar cremas hidratantes, igual de importante es hidratarse desde dentro bebiendo agua, al menos un litro y medio al día.

Si antes hablábamos de la importancia de usar cremas hidratantes, igual de importante es hidratarse desde dentro bebiendo agua, al menos un litro y medio al día. Utiliza calzado cómodo y ropa amplia. Además, conviene elegir materiales que transpiren.

Además, conviene elegir materiales que transpiren. Evita el calor. Las altas temperaturas favorecen la dilatación de las venas. No tomar el sol en exceso, evitar las saunas y no depilar con cera caliente, son elementos a tener en cuenta.

Las altas temperaturas favorecen la dilatación de las venas. No tomar el sol en exceso, evitar las saunas y no depilar con cera caliente, son elementos a tener en cuenta. Realizar actividad física a diario y seguir una dieta variada y equilibrada siguen siendo fundamentales. No se trata de hacer dietas estrictas, sino de aprender a comer bien incluyendo todos los grupos de alimentos.

Productos para cuidar nuestras piernas

Para después de entrenar, la firma Atlantia propone su gel relax con efecto altamente refrescante y recuperador que está indicado para la fatiga tras esfuerzos en el deporte, trabajo o lesiones, porque reduce la tensión muscular y es analgésico. Esta crema destaca por su efecto frío-calor. El frío se debe al mentol y el calor al extracto de capsicum que tiene acción estimulante. Además sus potentes resultados se logran gracias a otros componentes como el aloe vera ecológico procedente de Canarias y otras plantas con propiedades antiinflamatorias.

Soivre Cosmetics nos propone un spray frío y un gel frío que actúan como descongestionante, ofreciéndonos un alivio instantáneo en las piernas. Además de una sensación refrescante, nos dejarán la piel suave e hidratada favoreciendo y estimulando la circulación sanguínea. Ambos productos contienen mentol que aporta esa sensación de frescor en las piernas de manera prolongada, además de otros ingredientes que actúan como antiinflamatorio aliviando los dolores.

La mascarilla de Margaret Dabbs es un tratamiento que refresca la piel, alivia inmediatamente la sensación de piernas cansadas y pesadas, estimula circulación, reduce la hinchazón y tonifica la piel. Lo mejor es que su fórmula posee una temporizador inteligente que hace que el producto cambie de color para indicar que el tratamiento ya se puede retirar.

Yadah Cactus Soothing Gel de KOSS es un gel hidratante y calmante formulado con extracto de higo chumbo, un ingrediente muy especial que ayuda a calmar irritaciones y refresca la piel con signos de fatiga. Además contiene un ingrediente que se extrae de la flor del cactus que contiene una alta cantidad de antioxidantes, vitamina A, C, E y que cuenta con hasta 5 veces más minerales y agua que el aloe vera tradicional.

Lidl acaba de lanzar al mercado su gama Skin Foodies con el objetivo de ofrecer productos de cosmética vegana de alta calidad a unos precios asequibles. Dentro de esta línea hay un serum tonificante que aporta ligereza y frescura a las piernas y una loción hidratante de almendras que ayuda a hidratar las pieles secas.

Kern Pharma nos ofrece un complemento alimenticio con extractos diuréticos vegetales de origen 100% natural que ayuda a reducir el volumen corporal debido a la retención de líquidos. Este producto ayuda a reducir la inflamación y además depura y limpia el organismo de toxinas y aumenta la eliminación de líquidos gracias a una innovadora fórmula con té verde, espárrago, piña, abedul y extracto de naranja. Se recomienda tomar dos cápsulas por la mañana al levantarse y una cápsula al mediodía, antes de comer.

Con todas estas recomendaciones ya tienes las soluciones necesarias para combatir o prevenir todo tipo de problemas estéticos en tus piernas. ¡Que nada te frene!