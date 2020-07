Es crucial que prepares tu piel para tomar el sol (y no sólo con cremas y fotoprotectores)

Este verano es atípico por muchas razones y una de las consecuencias la vamos a vivir en primera persona. Debido al confinamiento, este año la piel no ha tenido un periodo de adaptación a los rayos ultravioletas como sucede cada primavera, y eso implica que no esté preparada para ser expuesta al sol como ha sucedido hasta ahora. Por esta razón, este verano es más importante que nunca tomar precauciones y establecer nuevos hábitos de cuidado de la piel.

"El escudo natural se ha debilitado tras semanas en casa. Después del aislamiento nuestro principal escudo contra la luz ultravioleta, la piel, se enfrenta a un verano con niveles muy bajos de vitamina D y melanina, lo que la hace más vulnerable a las quemaduras", explicaba la Dra. María Sánchez a la Agencia EFE.

Todos sabemos las consecuencias nefastas que pueden tener estas quemaduras para nuestra salud, así que es hora de ponernos manos a la obra para preparar nuestra piel para la exposición al sol. No debemos pensar que es un trabajo muy duro, Eduardo Nagore, jefe clínico del Servicio de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología establece una similitud entre el cuidado de la piel y el de nuestra salud bucal: "De la misma manera que dedicamos tiempo a cepillarnos los dientes cada día, es necesario dedicar uno o dos minutos al mes en la autoexploración de nuestra piel", apunta el médico. "Será la inversión más rentable de tu vida".

Rutinas para cuidar la piel ante el sol

Desde Vozpópuli vamos a hacer una recopilación de todas las medidas que debemos adoptar de manera rutinaria para proteger nuestra piel ante las consecuencias negativas de los rayos solares. Son un total de 10 sencillos pasos que deberíamos de incorporar de forma inmediata para que en poco tiempo los incorporemos de manera inconsciente a nuestro día a día.

Evita la exposición directa entre las 12 y las 4 de la tarde. En caso de hacerlo, utiliza cremas de protección solar con un factor más alto de que uses de manera habitual. Protege tu cara con un protector solar más elevado para así evitar manchas o que la piel se reseque. Para combatir el envejecimiento prematuro de la piel, lo mejor es que en estos meses tu crema hidratante incorpore también protección SPF. Si vas a tomar el sol, no utilices cosméticos con perfume porque producen manchas solares. Lo mejor es exponerte a los rayos con la piel limpia y utilizando protección. Intenta estar siempre hidratada. Recuerda que debes beber en torno a dos litros de agua diario. Los refrescos sin gas y los zumos naturales pueden ayudarte a llegar a esta dosis. Mantén una dieta sana y equilibrada. Si vas a estar mucho tiempo en lugares donde el sol es muy potente, debes cubrir tu piel con sombreros y prendas de ropa. Si practicas deporte al aire libre, lo mejor es hacerlo a partir de las 8 de la tarde. Utiliza gafas de sol para proteger tus ojos. No abuses de máquinas de rayos UVA. Si estás embarazada, toma precauciones extras para evitar la aparición de manchas que luego serán muy difíciles de eliminar.

Con la exposición al sol es tan importante proteger como prevenir. Por esta razón, uno de los productos que debemos de probar este verano es un sérum booster antimanchas con el que no sólo conseguiremos corregir las manchas existentes, sino que además nos previene de la aparición de otras nuevas mientras que unifica el tono de nuestro rosto y aumenta su luminosidad.

Métodos para proteger la piel ante el sol

Cuando hablamos de protegernos a la hora de exponernos al sol, pensamos en las consecuencias que puede acarrear para nuestra salud, pero tampoco debemos de olvidar que el sol también afecta a nivel estético, ya que es uno de los factores principales para el envejecimiento cutáneo y la aparición de arrugas y manchas.

Para proteger nuestra piel no sólo contamos con las cremas bronceadoras. Raquel González, directora de educación de Perricone MD, nos explica que hay varias maneras de proteger la piel de la radiación solar:

Cremas con pantalla SPF que cree un escudo protector.

con pantalla SPF que cree un escudo protector. Refuerzos antioxidantes que se pueden tomar por vía oral.

que se pueden tomar por vía oral. Tratamiento tópico diario para que la piel esté fuerte ante agresores como los rayos UV y la contaminación.

Esta última opción es bastante desconocida y es lo que suele denominarse como productos PRE-SPF. Se deben usar a diario para tener la piel fuerte ante posible exposiciones a agentes que la puedan dañar.

La protección solar oral

Para proteger la piel no sólo podemos recurrir a las cremas que trabajan desde el exterior, sino que también podemos crear una barrera de manera interna. Existen cápsulas de fotoprotección con vitamina D que desde la primera toma aumentan la resistencia de la piel al sol y neutralizan y reparan el daño solar. En combinación con la clásica crema de fotoprotección tópica, consiguen una protección homogénea llegando a zonas donde no podemos aplicar crema solar como es el cuero cabelludo, los párpados o las orejas. Su fórmula completa incluye además vitaminas C y E, basta con tomar una cápsula al día antes de ponernos bajo el sol y es recomendable para cualquier tipo de piel.

La protección solar oral multiplica la resistencia de la piel frente a la radiación ya que es bastante habitual que cuando usamos crema solar utilicemos menos producto del necesario, además se nos olvida que hay que volver a aplicar pasadas dos horas y que los baños y el sudor van disminuyendo su eficacia. También nos ayudan a conseguir de una manera segura un bronceado más bonito y rápido porque activa la síntesis de melanina.

¿Quiénes pueden usar cápsulas de fotoprotección con vitamina D?

Todas las personas pueden usarla, incluso los niños, porque algunas firmas como Cantabria Labs disponen de fotoprotectores orales infantiles. La farmacéutica Rocío Escalante nos recomienda su uso de manera específica para los siguientes grupos:

Pieles atópicas y con otras alteraciones dermatológicas (rosácea, vitíligo, psoriasis): permite reforzar el sistema inmunológico, evitando las inflamaciones de la piel que provocan a su vez tirantez, picores y otras molestias.

(rosácea, vitíligo, psoriasis): permite reforzar el sistema inmunológico, evitando las inflamaciones de la piel que provocan a su vez tirantez, picores y otras molestias. Pieles con melanomas o riesgo de cáncer de piel: toda prevención suma, y si eres una persona de riesgo, combinar protección tópica con protección oral es lo mejor.

toda prevención suma, y si eres una persona de riesgo, combinar protección tópica con protección oral es lo mejor. Pieles con manchas: los protectores orales incluyen activos que ayudan a combatir la aparición de manchas y arrugas o la pérdida de firmeza.

los protectores orales incluyen activos que ayudan a combatir la aparición de manchas y arrugas o la pérdida de firmeza. Deportistas: porque el sudor hace que la crema solar vaya perdiendo eficacia, quedando la piel más desprotegida frente al sol.

porque el sudor hace que la crema solar vaya perdiendo eficacia, quedando la piel más desprotegida frente al sol. Personas en tratamientos estéticos: como por ejemplo la fotodepilación con láser o tratamientos despigmentantes porque estas pieles son más sensibles a posibles reacciones.

Sea como sea, no olvides de proteger tu piel ante el sol durante estos meses de verano y recuerda que debes hacerlo en todo momento, no sólo cuando estés en la playa o la piscina. ¿Dispuesta a probar nuestros consejos?