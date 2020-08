Una periodista de Telecinco consigue un desalojo exprés de su casa okupada

Una periodista de Informativos Telecinco, Susana Ramos, madre de un bebé de nueve meses, se convirtió este martes en la protagonista de 'El programa del verano', después de que unos okupas se hayan instalado en su casa de Manoteras, Madrid. La vivienda la compró en noviembre de 2019 y estaba a la espera de poder reformarlo para entrar a vivir en cuanto fuera posible.

Ramos denunció antes las cámaras la okupación ilegal de su vivienda, algo que se está produciendo cada vez con mayor frecuencia. "A las 15.30 horas de ayer me llamaron porque la vecina había oído ruidos. Llamamos a la policía, que sólo pudo identificar a la persona que estaba dentro y nos dijeron que teníamos que poner una denuncia", explicó a las puertas de su casa.

Después señalaba que los okupas le habían pedido 1.500 euros si quería recuperar su casa, ya que aseguraba que la habían estafado a ella. "Nos piden dinero, pero creo que deberían pedírselo a quien les ha estafado" y añadía: "Se lo saben todo; se cubren con que tienen una niña en casa".

Susana llamó a la policía, pero solo identificaron y dijeron que tenían que poner una denuncia "Tenemos poco más de 24h para que la policía los desaloje, porque si no entraríamos en un proceso judicial que se puede alargar 1 año mínimo" #PdV25A #STOPocupas #leyantiocupas (2/5) pic.twitter.com/f1hBzrSEe5

La comunicadora explicó que esta estaba viviendo en otra casa con su marido y su hijo mientras esperaba la confirmación de una licencia para reformar su domicilio. "Necesito el piso, ahora mismo vivo en un apartamento súper pequeño y no puedo estar ahí más tiempo", repetía.

"Pido desde aquí a la Policía que actúe, por favor, porque se ha cometido un delito flagrante. Es nuestra casa, es nuestra vivienda habitual", suplicaba.

A pesar de todo, Susana se mostraba optimista en poder recuperar su casa antes de que pasaran 72 horas ya que sino, tendría que enfrentarse a un proceso judicial que se podría dilatar varios meses.

"Estamos en una carrera a contrarreloj con un montón de obstáculos porque tenemos 48 horas para que la policía les desaloje... sino entraríamos en un proceso judicial de un año como mínimo y se podría alargar muchísimo tiempo", explicaba a Patricia Pardo, la presentadora que está sustituyendo a Ana Rosa Quintana. "La policía puede hacerlo, ¡pues la requiero, por favor! Nos sentimos impotentes", añadía.

Patricia mostró su indignación y estalló diciendo: "¿Por qué la policía lo permite? ¿Por qué no actúan? Entiendo tu frustración y tu cabreo, tienes toda la razón", ha intentado animar a su compañera.

Tras su aparición en televisión, se personó la Policía Nacional y desalojó la vivienda de la periodista. "Ha surtido efecto el requerimiento que hemos hecho a la policía para que actuara en las 48 horas que teníamos de plazo tras la okupación", indicó la periodista.

Este miércoles por la mañana, en otra conexión en directo, se ha podido ver que la entrada de la casa está tapiada y la okupa y la periodista se han visto las caras cuando esta ha abandonado su casa. La okupa ha aparecido de repente y le ha pedido perdón con la mascarilla bajada . "Yo ya no me puedo quedar tranquila", ha dicho Susana, tras descubrir que la okupa vive cerca de su casa. "Saber que estamos haciendo un directo y venir corriendo...", ha dicho.

Ahora algunos usuarios de las redes creen que esto ha pasado por trabajar en televisión y que si hubiera sido una persona anónima no habían actuado con tanta celeridad.

Me pregunto si hubieran echado con tanta rapidez a los okupas si la dueña de la casa no hubiera sido periodista de Telecinco. Que conste q me alegro por ella y siempre estoy en contra de los okupas, pero es q en otros casos veo a los dueños quedarse sin sus casas semanas y meses.