Rosario Flores y su casa de 1.200.000 euros, Pepe Navarro demanda a su ex y Paula Echevarría habla de Miguel

Pepe Navarro demanda a su exmujer

El periodista y su exmujer, Lorena Aznar, se han visto las caras en los juzgados el pasado 2 de marzo. A pesar de que su separación, el pasado mes de diciembre, parecía que había sido en buenos términos y ellos declararon entonces que fue amistosa, parece ser que la realidad no es tal.

Pepe Navarro quiere que su exmujer y sus hijos abandonen la casa familiar en la que viven para así el poder venderla y pagar sus deudas. Sin embargo, ella se niega y no está dispuesta a abandonarla. (Diez Minutos).

Mónica Cruz, demandada por su asistenta

Mientras Mónica Cruz vive una etapa dulce con su trabajo en ‘El Hormiguero’, le vienen problemas judiciales. La actriz ha sido denunciada junto a su hermana Penélope Cruz, por haber empleado a una persona en su casa, de nacionalidad colombiana, sin haberla dado de alta en la Seguridad Social ni que tuviera un preceptivo contrato.

Según relata la empleada, que se llama Yajaira, a 'Semana', Penélope Cruz conocía esta irregularidad ya que fue la actriz la que la conoció cuando estuvo rodando la película ‘Loving Pablo’ en Bogotá y la reclutó a España. Llegó con una carta de invitación y estuvo en situación irregular desde su llegada en diciembre de 2016 hasta agosto de 2017, cuando Mónica decidió darle de alta y hacerle contrato.

Además, la empleada asegura que Mónica la obligó a hacer de niñera y las demás tareas del hogar y denuncia las jornadas de trabajo interminables, sin los descansos correspondientes. (Semana).

Paula Echevarría habla de Miguel Torres

La actriz y exmujer de David Bustamante ha hablado por primera vez del futbolista, Miguel Torres, con el que es más que evidente que mantiene una relación después de que se les haya fotografiado ya hasta en tres ocasiones juntos pasando muchas horas.

Su último reencuentro íntimose produjo en un lujoso apartamento de Madrid que ha alquilado el futbolista, de 130 m2, cuyo precio es de más de 4.000 euros al mes. Aquí, la actriz y el futbolista pasaron más de diez horas juntos el pasado lunes. (Lecturas).

Además, en los premios Fotogramas de Plata, Paula habló por primera vez de Miguel: “Es todavía más guapo por dentro que por fuera”. (Diez Minutos).

Rosario Flores vende el ‘Lerele’

La cantante y jurado de ‘La Voz Kids’ ha puesto a la venta el ‘Lerele’, la casa de La Moraleja en la que vivió el clan Flores, donde fallecieron su madre, su padre y su hermano Antonio Flores. En su día, Rosario Flores le compró su parte a su hermana Lolita y adquirió también la de su sobrina Alba, hija del fallecido Antonio; por lo que era la única propietaria del chalet.

Ahora la cantante va a vivir en una nueva casa que se ha comprado en la calle Pintor Rosales, donde tiene como vecinos a sus amigos íntimos Mariola Orellana y Antonio Carmona. Se trata de una vivienda de más de 200 metros cuadrados y que le ha costado 1.200.000 euros, precio al que hay que sumarle la reforma. (Semana).

Alba Carrillo gana a Fonsi la batalla

La modelo y el dj están inmersos en una batalla judicial por la custodia de su hijo Lucas después de que Fonsi Nieto la demandara tras aparecer su hijo en televisión y querer quedarse con la custodia del niño.

Sin embargo, el juez le ha dado la razón a Alba Carrillo y mantiene la custodia de su hijo hasta que se celebre el juicio y haya sentencia definitiva de la custodia del menor. El magistrado considera que no hace falta ninguna intervención judicial porque desde el punto de vista judicial,Alba protege la intimidad de su hijo. (Lecturas).

Mar Flores anuncia ruptura

La exmodelo y exmujer de Javier Merino ha desvelado que su relación, de poco más de un año, con Elías Sacal ha finalizado y lo hace días después de que el empresario fuera fotografiado con otra mujer, llamada Natalie Lefevre, durante unas vacaciones en Suiza.

“Elías y yo ya no estamos juntos, y es normal que se le vea con otras mujeres. Las relaciones a distancia son difíciles de llevar”, asegura en su entrevista en ‘¡Hola!’, y añade: “No me puede afectar que alguien con quien ya no salgo rehaga su vida”. Además aclara que ella está “tranquila y feliz”.

La madre de Arantxa Sánchez Vicario viaja a Miami

La madre de la extenista, Marisa, se encuentra en Miami, ciudad a la que ha viajado para estar al lado de su hija en estos difíciles momentos. La ruptura y divorcio de Arantxa Sánchez Vicario con Josep Santacana ha vuelto a unir a la familia.

La madre estará alojada en la casa de su hijo, en Naples, que se encutra a dos horas en coche de donde vive Arantxa.

Famosos españoles se unen a la fiesta posterior a los Oscar

Los looks de los Premios Oscar siguen dando de qué hablar. La revista ‘¡Hola!’ y ‘Diez Minutos’ analizan algunos de ellos como el de Nicole Kidman o Jennifer Lawrence.

Además se detiene en los rostros conocidos españoles que acudieron a las fiesta posteriores a la gala como Marta Ortega, -que fue con un vestido de Zara estilo años 50-, y su novio Calos Toretta, (sólo los tiene 'Hola!-, David Bisbal, Ana de Armas, Paz Vega, Jon Kortajarena y la tenista Garbiñe Muguruza.