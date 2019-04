Las 'Pantoja' recurren a la peluquera de Victoria Beckham

Que son muchas y muchos los que siguen lo que Victoria Beckham diga es algo.

A pesar del éxito de su marido David Beckham, no se puede negar que el verdadero artífice de lo que ha sido el emporio Beckham han sido gracias a Vicky Beck. Radicales cortes de pelo, cambios de color, estilismos de ropa... todo estaba medido por la trender que lleva más de dos décadas en el candelero. Y es que, tal y como recoge Chance, la ex Spice Girl sí que puede decir que tiene las cámaras pegadas a ella.

Durante su estancia en España causó sensación y es para recordar que cada vez que ponía el pie en la piel de toro o que había cualquier rumor, la prensa británica y extranjera se trasladaba hasta Madrid para estar pendiente de Victoria Beckham.

Mientras vivió en la capital madrileña, se convirtió en la reina de la milla de oro y se buscó una reputada estilista española: Lorena Morlote. Fue la propia Morlote en su salón de Don Ramón de la Cruz entonces, en Velázquez, 69, la responsable del drástico cambio de peinado de Victoria Bekcham. Ella fue la que a golpe de tijera, consiguió que Posh dejara su pelo largo y sus extensiones y que el mundo entero siguiera la tendencia de Vicky Beck y su corte bob tan resultón: "Le quité las extensiones y le dije tienes que quitarte las extensiones y dejar descansar el pelo. Fue...", explicaba a Chance cuando resurgía de un parón obligado...

Morlote solo tenía buenas palabras hacia ella, a la que cobraba y pasaba por caja como a una más: "Esa mujer es la que a mi me dio el ¡boom! Esa mujer fue increíble conmigo. Lo mejor que he tenido... ¡Cómo se portó conmigo! Había mucha gente que creía que se lo hacía gratis, y no es así. Yo a todos los famosos les cobro. A mi Victoria Beckham, ha sido una de mis mejores clientas y a veces, le peinaba tres veces a la semana. Y además le cobraba más porque tenía que ir a la Moraleja a peinarla. Y hace 10 años le cobraba 150 euros", explicaba a Chance.

El pelo de Isa Pantoja

Por sus manos han pasado artistas de los más importantes y famosos de todo tipo. Una de las que se ha rendido a sus encantos ha sido Isa Pantoja, que acude asiduamente al prestigioso centro de Morlote.

Y la última ha sido su madre, la cantante Isabel Pantoja, que acudía este 17 de abril, Miércoles Santo, para someterse a cambio de look y seguro que ha disfrutado de unos de los exclusivos tratamientos de Spa Capilar de René Furterer que ofrecen en Lorena Morlote del mismo modo que en el exclusivo spa capilar que la maison francesa tiene en el 15 de la place de la Madeleine, en Tokio y en Nueva York que que han revolucionado la belleza capilar y donde la exclusividad y la privacidad prevalecen.

Antes de nada, Isabel Pantoja habrá disfrutado de este exclusivo tratamiento personalizado de Lorena Morlote y Pierre Fabre donde lo primero es preparar, tratar y lavar, aunque depeniendo del cliente y si hay caída de cabello, por ejemplo, el orden varía.

Diagnóstico del cabello y del cuero cabelludo define el ritual de cuidado ideal donde el Complexe 5, del cual se vende uno cada 30 segundos al día en todo el mundo, Triphasic (del cual se venden 800 sueros diarios).

"Tienes una melena como la Pantoja"

Tres horas estuvo Isabel Pantoja en el mundo de Lorena Morlote, por lo que todo hace ver que ha disfrutado de las fórmulas ricas en extractos botánicos y aceites esenciales para nutrir su famosa melena que van desde el cuero cabelludo, para que luzca mejor que nunca y esté más que preparada para estos tres posibles meses en los que puede estar en la famosa isla de Honduras donde poder llevar mejor las inclemencias de estar expuesta todos los días al sol y al salitre del mar.

Es en estos casos cuando es mejor proteger nutriendo la famosa melena que le ha caracterizado y que lleva hasta el nombre de: "Tienes una melena como la Pantoja".

Tras el estudio capilar se procede al cuidado que se inicia con un ritual preliminar de siete masajes comenzando con un masaje con Complexe 5 que es un previo para los cueros cabelludos sanos. Tanto Complexe 5 y Triphasic -que actúa contra la caída del cabello y del cual se venden 800 sueros diarios- son dos de las joyas de la corona que unidos al Karité, al Absolue Kératine, Lumicia vinagre de brillo y el resto de la gama ayudan a revitalizar tu pelo.