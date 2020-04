Pelayo Díaz y Marta Lozano, muy criticados por promover la compra de perros de lujo en Instagram

Pelayo Díaz, el otrora estilista de 'Cámbiame' en Telecinco, vuelve a ser noticia. El influencer, que no cesa en su afán de acaparar atención mediática, ha vuelto a generar una nueva polémica con su última foto en Instagram. Se trata de un post en el que promueve la compra de perros de lujo.

Sin embargo, no ha sido el único famoso al que los usuarios de Twitter e Instagram han breado a críticas. Marta Lozano y su hermana María Lozano, conocidas como influencers de moda, ha sido blanco de comentarios negativos por hacer exactamente lo mismo que Pelayo y su novio Andy Mcdougall.

Es habitual que los influencers como Pelayo Díaz realicen promociones en sus cuentas de Instagram. Sin embargo, han de ser sumamente cuidadosos con sus publicaciones y el momento en el que las realizan. Paula Echevarría, Belén Esteban y Gema López ya fueron criticadas hace semanas por promocionar sus productos durante la expansión del coronavirus y ahora Pelayo ha decidido ir un paso más allá.

El estilista y su novio Andy, haciendo gala de una nula conciencia social y de grandes dosis de frivolidad, han aprovechado el confinamiento para hacer promoción de un criadero de perros de lujo. Para ello, han escogido la siguiente imagen.

Como si de una portada de revista se tratara, Pelayo Díaz y Andy Mcdougall han posado en Instagram con su nuevo regalo, un pomerania toy llamado Vidu al que exhiben y cosifican como si fuese un bolso de marca o una prenda de ropa.

Por si no tuvieran suficiente con fomentar la compra de animales mientras decenas de organizaciones y particulares luchan por promover la adopción, Pelayo ha acompañado su imagen de un texto cargado de sentimentalismo barato en el que no duda en calificar al perro como un "maravilloso regalo".

Por si la fotografía de Pelayo Díaz no daba bastante que hablar, su novio Andy Mcdougall se ha unido a la fiesta colocando una imagen similar en su perfil.

Como es lógico, las críticas hacia ambos no se han hecho esperar. Aunque los usuarios han comenzado en los comentarios de sus perfiles de Instagram, pronto Pelayo se ha convertido en tendencia en Twitter donde ha sufrido una auténtica crisis de reputación, alcanzando más de 12.000 tweets en su mayoría negativos.

Ante la frivolidad y la falta de escrúpulos de Pelayo y su pareja ante la situación de los animales abandonados, numerosos usuarios se han lanzado a Twitter para comentar y criticar lo sucedido.

Las palabras de los internautas han sido especialmente duras porque toda esta acción promocional ha tenido lugar durante el confinamiento por la expansión del coronavirus y el perro ha tenido que ser entregado por una empresa de mensajería.

No soy capaz de explicar el asco que me llega a dar esto. Que no compréis animales COÑO!!! Un perro no es un puto bolso Pelayo !!! pic.twitter.com/1BQE50H5M7