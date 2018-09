Así ha sido la boda de Pelayo Díaz y Andy y los mejores looks de sus invitados

Había mucha expectación en torno a la boda del estilista Pelayo Díaz y el relaciones públicas argentino Andy Mc Dougall, que se celebró el pasado sábado, y finalmente, cumplió con las expectativas. Se trató de un enlace muy original, al que estaba previsto que acudieran unos 200 invitados. Entre ellos había muchos rostros conocidos, sobre todo influencers.

Los novios se conocieron a través de las redes sociales hace un año y lo suyo fue un flechazo en toda regla. Desde entonces no han parado de compartir su historia de amor con sus miles de seguidores, al igual que han hecho con su boda, con el hashtag #Pelandy.

La localización y el lugar de la boda ha sido todo un secreto hasta el mismo día del enlace, tal y como explicó Pelayo a sus invitados. “El 22 de septiembre hacía las 9 de la mañana mandaremos a todos los invitados la ubicación exacta de dónde es la boda”. La pareja escogió para la celebración el Palacio de la Fresneda, en El Escorial.

Entre los invitados se pudo ver a las actrices Paula Echevarría, Juana Acosta -muy flamenca, de Johanna Ortiz-, Hiba Abouk –vestida de Dolce&Gabbana- y Mónica Cruz -con un vestido amarillo de Emilio Salinas Atelier-.

Alaska y Mario Vaquerizo, la diseñadora María Escoté, la influencers Gala González –con un vestido rojo de Alberta Ferretti y pamela-, y Dulceida, que fue con su pareja Alba Paul. Las dos fueron muy conjuntadas, ambas con trajes de Dolce&Gabbana.

También asistieron las presentadoras Carlota Corredera y Marta Torné, excompañeras suyas del programa ‘Cámbiame’, así como una de sus estilistas, Paloma González. Sin embargo, faltaron a la cita Natalia Ferviú y Juan Avellaneda.

La estilista Fiona Ferrer, excompañera de Pelayo Díaz en el programa ‘Cámbiame’ tampoco quiso perderse la celebración de su amigo y su pareja.

Se prohibieron los teléfonos móviles en la boda

La boda ha sido muy original y se prohibió el uso de teléfonos móviles. Seguramente veremos el enlace en exclusiva en alguna revista el próximo miércoles. Días antes el estilista escribía en su Instagram: “Quedan 5 días. Nuestros invitados recibieron este vídeo ayer pero también quería compartirlo con todas y todos vosotros. Es un aviso de que nuestra boda no será normal. ¿Normal? Qué palabra tan aburrida”.

Sin embargo, la noche anterior a la boda fue muy tradicional, la noche anterior la pasó con un buen amigo y no con el novio, según ha desvelado Pelayo en su Instagram.

La pedida de mano se produjo el pasado mes de febrero en un conocido restaurante de Buzios, en Brasil, en una noche especial para ellos. Pelayó desveló cómo había sido el momento. Durante la cena, Andy cogió una miga de pan a la que le había dado forma de anillo y se la puso en el dedo para preguntarle: “¿Te quieres casar conmigo?”.

“Me lo pidió con un trozo de pan sin miga...Pensé que iba a ser algo clásico, pero me he dado cuenta de que nada es clásico en mi vida. Fuimos a cenar a un restaurante que era muy ‘romanticón’. Era todo tan idílico... No sé, a veces lo sientes cuando tiene ser”, contó Pelayo en una entrevista en ‘Lecturas’.