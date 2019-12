Los cinco peinados que vas a querer lucir en las fiestas navideñas (y cómo hacer que aguanten todo el día)

Llegan las grandes fiestas del año con las Navidades y nos enfrentamos a unos días en los que tenemos que mostrar nuestra mejor imagen con nuestra familia, nuestros amigos y nuestros compañeros de trabajo.

Cuando pensamos en esta imagen que queremos dar, lo primero en lo que nos fijamos es en las prendas que vamos a elegir para componer nuestro look, lo segundo serán los accesorios para complementar el estilismo y seguramente lo tercero el maquillaje con el que lo acompañaremos.

Pero ¿qué hay con el pelo? Tenemos dos opciones, o recurrir al peinado que utilizamos el resto de los 365 días del año o innovar un poco con nuestra imagen usando un peinado diferente.

Pero no todo vale. Como ocurre con la ropa, en peluquería también hay tendencias y cada temporada existen unos peinados que se ponen de moda. ¿Quieres saber cuáles son los de este invierno? En Vozpópuli hemos elegido los cinco peinados de fiesta que están más de actualidad.

Cabello suelto y con ondas

En estas próximas noches de fiesta hay un peinado protagonista por encima del resto y es el cabello suelto con ligeras ondas. Se trata de una opción sencilla y práctica donde es importante tener un cabello brillante y saneado.

Santiago Agüero, estilista de la firma Kevin Murphy nos recuerda que esta apuesta es efectiva siempre que consigamos un aspecto natural: “Melenas con movimiento y un efecto de textura natural, con ondas suaves, muy naturales y voluminosa”, explica.

La tendencia de esta Navidad es llevar la melena suelta, de ahí que los expertos nos recomiende utilizar productos que traten la textura del cabello y aporten movimiento y naturalidad sin ensuciarlo ni apelmazarlo. Además, como nos comenta Jordi Tenas, técnico de peluquería de Montibello, estos productos aportan vitaminas reparadoras "que añaden textura y volumen”.

Peinado con volumen

Si eres de aquellas afortunadas que cuentan con un pelo con rizo y volumen, tienes que saber que este tipo de peinados son una tendencia para las próximas fiestas. Pero, como nunca está de más tener un aliado, en este caso te proponemos confiar en las espumas volumizadoras que tienen un doble efecto, por un lado consiguen engrosar los cabellos más finos y por otro eliminar el encrespamiento en el pelo más rebelde. Sea cual sea tu caso, el uso de estas espumas consiguen aumentar el cuerpo de nuestro cabello y conseguir una textura más saludable.

El corte 'Bob'

Es sin duda el corte de pelo de las fashionistas y lleva estando de moda durante los últimos años. En esta ocasión, los peluqueros nos proponen actualizarlo con un efecto húmedo, gracias al uso de productos específicos para ello, o darle un poco más de largura de lo habitual para conseguir un mayor movimiento.

Una coleta con volumen

Pero si lo tuyo son los recogidos, tenemos otra alternativa para ti. Estas navidades no se llevan los moños, lo que está de moda son las coletas. No hay que olvidar que las fiestas navideñas son el momento ideal de los recogidos y esta temporada además contamos con una fiebre de complementos para el pelo que podemos combinar con ellos. "Atrévete con unos turbantes o con horquillas de bonitas formas para sujetar las coletas”, indica Santiago Agüero.

Pero no basta con una sencilla coleta, la tendencia es lucirlas con un volumen extra. ¿Cómo lograrlo? Agüero nos propone recurrir al spray Bedroom Hair para “conseguir unas ondas insuperables” y añade que también "es el producto idóneo para conseguir el cabello ondulado y con brillo" del que hablábamos anteriormente. Este spray consigue crear volumen y textura con un acabado definido y manejable.

Caroline Greyl, presidenta de honor de Leonor Greyl indica que, antes de cualquier peinado hay que nutrir, alisar y dar brillo al pelo, para domar “los pelillos rebeldes” que nos pueden fastidiar el resultado final de un peinado como el de la coleta.

Liso, por supuesto

Pero no todo va a ser rizo y volumen de cara a la Navidad. La firma GHD apuesta por un estilo atemporal y propone una melena lisa con un flequillo que llegue hasta un poco más abajo de las cejas. Tampoco hay que prescindir del todo de las ondas, pero en este caso optaríamos por unas ondas con un aspecto mucho más suave.

¿Cómo lograr un peinado duradero?

Ahora que sabemos cuáles son los peinados de la temporada llega el momento de conocer aquellos trucos con los que podemos conseguir que se mantengan perfectos durante toda la noche.

No podemos pensar que para lograr un peinado duradero la clave está en los productos que utilicemos a posteriori. El trabajo empieza desde antes de visitar al peluquero. El director de Maison Eduardo Sánchez nos aconseja que antes de acudir a la peluquería nos limitemos a un simple lavado de cabello “suficiente para mantenerlo limpio, porque si no quedaría demasiado suave y difícil de trabajar”. Pero incluso en aquellos casos en los que hayamos optado por un recogido lo mejor es no lavar el pelo el mismo día.

Si nos desaconsejan el uso del champú, el acondicionador ya es terreno prohibido al 100% ya que "correría el riesgo de desmoronarse con facilidad”, afirma Sánchez.

Terminar el secado con aire frío fija el peinado más tiempo

A la hora del secado, hay que realizarlo con aire caliente pero se recomienda finalizarlo con aire frío para “cerrar la cutícula, marcar y fijar el peinado más tiempo”.

Y por último una última recomendación. No es el momento de innovar con el color del pelo, no conviene arriesgar en momentos en los que queremos lucir espléndidas.