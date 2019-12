Cristina Pedroche habla de su vestido de las Campanadas (y de su ropa interior)

Se acerca la fecha más esperada para Cristina Pedroche. La joven, de 31 años, presentará de nuevo las Campanadas. Lo hará en Antena 3, por sexto año consecutivo. Este miércoles estuvo en 'El Hormiguero', donde habló del modelito que llevará en Nochevieja, el próximo 31 de diciembre.

La televisiva confesó que lo único que quiere con su vestido es que se hable de él: "Para eso está, para que hablen bien o mal. Quiero provocar sensaciones. No me gusta pasar desapercibida".

"El vestido ahora mismo no está acabado. Y si no se acaba no hay plan b, saldré con él sin acabar o en vaqueros o con un chándal", dijo. "Cada año me voy superando y este año puede ser la cima. Es que tengo el listón tan alto que me da miedo y prefiero quedarme en la cresta de la ola".

Pedroche: "Nunca llevo ropa interior en las Campanadas"

Pablo Motos y ella estuvieron repasando los modelitos que había lucido en pasadas Nocheviejas. "¿Y aquí qué llevabas, un tanguita color carne?", preguntó el presentador sobre uno de los vestidos. "No, no, nada nada. Creo que nunca he llevado ropa interior en las Campanadas, solo en este primero, la braguita negra".

Dijo demasiadas veces que tenía la regla

Pedroche estaba ayer con la regla, y lo repitió una decena de veces, aunque no sabemos por qué: "Mi cuerpo es un acordeón, a veces como un poquito más, otras tengo retención de líquidos, hoy por ejemplo tengo la regla y cuando me he probado el vestido esta mañana pues por la zona del bajo vientre quedaba muy apretado".

"Ya os he dicho que tengo la regla, ahora mismo estoy apretando tanto que tengo la copa menstrual muy arriba", añadió después, entre otros comentarios en el mismo sentido.

Críticas de los espectadores

Todo esto fue muy criticado por los espectadores del programa:

Resumen de hoy del hormiguero- Tengo la regla- Mirad mis abdominales- Trozo tela - ¿He dicho que tengo la regla?- Pero, ¿habéis visto mis abdominales?Dolor de cabeza asegurado y vergüenza ajena #PedrocheEH — Ana (@nvereo) December 18, 2019

No utilices el feminismo como excusa para ir vendiendo el morbo de cuánto vas a enseñar. Puedes ir desnuda si te sale del coño, pero eso no es feminismo. Y lo sabes.... #PedrocheEH — Jose Miguel (@josemiguele293) December 18, 2019

Cuando tú cómo "profesional", lo único que haces para que se acuerden de ti es hablar de un (no) vestido y de que vas a ir sin ropa interior, creo que muy bien no lo estás haciendo.#PedrocheEH — REINA DEL HATE (@Reinadelhate) December 18, 2019

#pedrocheeh Puedes salir en pelotas si quieres ,es tu cuerpo y tu libertad pero no lo envuelvas de feminismo ,el feminismo es todo lo contrario a lo q tú representas — Alpina (@amukike) December 18, 2019

Que personas como esta señora o Pilar Rubio ganen sueldazos por hacer y decir chorradas dice mucho de este país!#PedrocheEH — Jose Fernando Merino (@josemerino2001) December 18, 2019

Sí Cristina Pedroche, lo has dicho 5 veces ya. Sabemos que tienes la regla. Gracias.#PedrocheEH — Daniel Pavon (@danielpavon93) December 18, 2019

Hoy ha venido #PedrocheEH a divertirse al hormiguero y recordarnos cada cinco minutos que tiene la regla — Citrix8 (@Citrix8w) December 18, 2019

¿Pedroche tiene la regla?¡Qué fuerte! Yo para finales de mes pero.. A qué a nadie le importa? Pues a mí su ciclo menstrual tampoco #PedrocheEH — majou (@majou9) December 18, 2019

