Bronca en 'Sálvame' entre Paz Padilla y la madre de Sofía Suescun, Maite Galdeano

No hay día que no haya alguna bronca en 'Sálvame'. Este lunes, la protagonista ha sido Paz Padilla, quien ha tenido un encontronazo con Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun. Recordemos que la joven participará en 'GH Dúo', que arranca este martes en Telecinco.

La presentadora abroncó a Maite por el consejo que le dio a su hija: que dejara al "vago" de Albalá y "cogiera" a Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo, porque tiene "más dinero".

Esto es lo que se escucha en un audio que se ha hecho público, mandado por Maite a Sofía: "Mira qué agustico estarías con el hijo de Raquel Bollo. Estaríamos en la tele todo el día y tiene pasta a raudales. En la vida te iba a faltar la pela, tía. Yo en el Sálvame cada dos por tres, una gozada. Telecinco aquí en la puerta todo el día".

"La que está utilizando eres tú a tu hija. Haces que tu hija vaya con un hombre o con otro para ganar dinero. Eso no es un buen consejo para una hija. Decir que una hija use su cuerpo ascender para ganar dinero no es de madre", le dijo Paz a Maite.

Belén Esteban también se subió al carro de las críticas y le recordó que no es "la única mujer" que ha sacado adelante a su hija sola.

Haz clic AQUÍ para escuchar el audio.

