La operación estética que Paz Padilla se hizo por un hombre (y de la que se arrepiente)

Paz Padilla acudió este fin de semana a 'Viva la vida' (Telecinco), donde habló de la única operación estética a la que se ha sometido en su vida.

La operación estética de Paz Padilla

La presentadora de 'Sálvame' confesó que solo ha pasado una vez por quirófano en una ocasión: "Yo solo tengo una operación de estética. Me he operado los pechos, y me arrepiento", dijo.

“No se lo recomiendo a nadie. Me tuve que operar dos veces. Un día estaba en 'Sálvame' y me fui corriendo a Urgencias para someterme a una segunda operación. No lo sabe nadie, nadie se enteró", añadió.

Se operó por un hombre

Paz confesó que no se operó el pecho porque quería verse mejor, sino por complacer a su entonces pareja. "Me operé por un hombre, por el padre de mi hija. Yo le di el pecho a mi hija, y los pechos se me quedaron como dos calcetines. Lo hice por él", contó Paz.

"Cada una tiene que querer su cuerpo, ya está bien de que los hombres y los demás decidan qué es bello y qué no, ¡pues no! Hay que quererse y aceptarse con o sin pecho", finalizó.

