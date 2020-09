Paz Padilla reaparece en televisión tras la muerte de su marido, su madre y su suegra

Paz Padilla, de 50 años, reaparecerá en televisión en 'Sábado Deluxe', tal y como ha podido confirmar 'Vozpópuli', después de haber desaparecido de 'Sálvame' tras haber sufrido la pérdida de tres familiares, entre los que se encuentra la de su marido Antonio Juan Vidal, a los 53 años a causa de un cáncer,un túmor cerebral.

La presentadora y cómica se sentará por primera vez en este programa para conceder una entrevista, algo que no había hecho nunca entonces, ya que siempre había querido mantener al margen su vida privada.

Paz es una mujer tan discreta, que muy pocos conocían la enfermedad que estaba atravesando su marido y el poco tiempo que le quedaba de vida. Muchos de sus compañeros de 'Sálvame' desconocían la difícil situación por la que estaba atravesando la gaditana.

El 2020 está siendo muy duro para la presentadora de 'Sálvame'. No solo ha perdido a su esposo y compañero de vida sino a los pocos días falleció su suegraa la que estaba muy unida, Ana Isabel Agarrado, que murió el pasado 10 de agosto en Zahara de los atunes (Cádiz) también a causa de un cáncer.

Su madre Lola

Unos meses antes, el pasado mes de febrero, Paz Padilla sufrió otra gran pérdida, la de su madre Lola, a los 91 años, que era una mujer llena de vitalidad y de la que Paz había heredado su sentido del humor como pudimos ver en algún programa de televisión en el que participó. Las dos estaban muy unidas y Paz tenía devoción por ella.

Dolores Díaz falleció en el hospital Puerta del Mar en Cádiz debido a delicado estado de salud y después de llevar varios días ingresada tras haber sufrido una rotura de cadera.

El gran apoyo de Paz Padilla está siendo su hija, la instagramer Anna Ferrer Padilla, fruto de su primer matrimonio.

"Atravieso el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino"

Tras la muerte de su marido, la presentadora tuvo la fuerza para escribir estas palabras en su Instagram. "Hoy hace una semana que perdí al amor de mi vida. Quiero agradeceros vuestro apoyo y los miles de mensajes. Me conmovió enormemente las flores que, de forma anónima, recibimos en el tanatorio".

"Gracias a los amigos que se desplazaron para estar conmigo en esos momentos difíciles, a esos reportajes tan bonitos y al trato tan humano. Los compañeros que cada día me dicen que me quieren y me mandan energía.

He vivido una historia de amor corta pero muy intensa, se que su amor vivirá en mi para siempre. Ahora estoy de retiro, atravesando el desierto más duro de mi vida, donde solo veo piedras en el camino. Él me ayudará a encontrar mi destino. Soy un animal herido, pero avanzando.