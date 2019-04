Paz Padilla aumenta su imperio económico con un nuevo negocio (y ya van...)

Paz Padilla ha sabido invertir bien sus ahorros. A sus numerosas propiedades y negocios se suma ahora un nueva tienda, estará en su adorada Zahara de los Atunes.

Una tienda, el nuevo negocio de Paz Padilla

En el local, Paz y su hija, Anna Ferrer, venderán complementos. Se llama 'No ni na', que quiere decir algo así como "no te lo crees ni tú". La inauguración será el próximo sábado 13 de abril.

La presentadora de 'Sálvame' es lista: lleva años diversificando su fortuna en diferentes negocios por si algún día su etapa televisiva acaba. "¿Y si se acaba el 'artisteo'? Tengo que seguir trabajando, pienso que a lo mejor no me queda mucho tiempo aquí y que pronto quiero jubilarme porque llevo 25 años en la tele", dijo este miércoles en el programa, dejando claro que en la calle no se va a quedar.

Sus otros negocios millonarios

Esta nueva tienda se suma a sus numerosos negocios. El imperio económico de Paz Padilla es bastante considerable. Gestiona sus once propiedades y negociados varios a través de su empresa Polboart S.L, de la que es administradora y única accionista, y que tiene un activo de casi dos millones de euros.

1) Casa rural

Tiene una casa rural, Can Miquelet, que alquila por 3.000 euros a la semana. Se trata de una masía del año 1700, que le correspondió tras el divorcio de Albert Ferrer.

2) Tres locales

En el año 2001, Paz Padilla adquirió en Premià de Mar un local de 84 metros cuadrados, otro en Cádiz en 2004 y otro en Villaviciosa de Odón, en 2010.

3) Dos bares

En abril 2017 inauguró con un gran éxito su bar ‘Los Tunantes’, en Zahara de los Atunes, Cádiz. Ese mismo año abrió otro en Madrid, llamado 'Los Tunantes de Villa'.

4) Cuatro casas

Paz Padilla tiene mansión en Villaviciosa de Odón (Madrid), que adquirió en 2005 y donde actualmente reside con su hija Anna. El casoplón cuenta con 1.820 metros cuadrados. Allí Anna tiene una 'suite'.

Paz también tiene dos casas en Cádiz que adquirió en el año 1996. Se trata de un piso de 94 metros cuadrados y un bajo de 99.

La presentadora también es propietaria de una vivienda unifamiliar de 300 metros cuadrados con jardín y patio en Premià de Mar (Barcelona).

5) Un terrero

Tras su divorcio, Paz también se quedó con un terreno de 1.058 metros cuadrados.

Su 'sueldazo' en Telecinco

Paz Padilla tiene un sueldo de medio millón de euros, según detalla 'Jaleos'. La gaditana tiene un contrato por programa y no uno de cadena, como la mayoría de presentadores. Es decir, le pagan por cada espacio televisivo en el que colabora.

A este sueldo hay que sumarle lo que también percibe por las reposiciones de 'La que se avecina', donde actúa, que serían unos 50.000 euros al año.

Un dinero que, a la vista está, ha ido gestionando de maravilla. ¿No crees?