Paz Padilla recurre a un rito vudú para quedarse embarazada a los 48 años

La presentadora de ‘Sálvame’ ha sido la última invitada en acudir al programa de ‘Planeta Calleja’. Paz Padilla y Jesús Calleja viajaron hasta Benín, un país de África Occidental ubicado en el oeste de África, entre Togo y Nigeria, y allí hizo expresó ante las cámaras su mayor deseo: “Los niños es lo que más me gusta del mundo, muero con ellos. La pena mía es no haber tenido más hijos, porque tengo mucho amor para dar. Me hubiera gustado seis o siete. Me encanta la familia”.

La gaditana, de 48 años, confesó que está intentando ser madre: “Estoy loca por quedarme embarazada, pero con la edad que tengo es complicado”. A Paz le encantaría darle un hijo a su marido Juan Vidal y un hermanito a su hija Anna, de 21 años, fruto de su primer matrimonio con Albert Ferrer. La joven es toda una influencer y actualmente vive en Londres donde se encuentra estudiando la Universidad.

Aprovechando que se encontraba en el lugar que es la cuna del rito vudú, pidió ayuda y se encomendó a que una de las tribus le practicara un ritual para poder tener hijos. “Como me quede embarazada ahora por pedírselo al vudú, nos vamos al ‘Cuarto Milenio’” le comentó Paz a Jesús. El presentador le explicó previamente: “Ellos como nos han cogido mucho cariño y nadie viene a verlos, han decidido hacer esa ceremonia para tu fertilidad”. Anteriormente, Paz también recurrió a un árbol de 600 años para alcanzar su sueño de ser madre.

Paz acabó mostrando su lado más humano y sensible cuando visitaron un hospital y la presentadora acabó emocionándose al ver a los bebés recién nacidos. Como persona que se integra allá donde va, también acabó vistiendo con la ropa tradicional del lugar para conocer al rey de una etnia guerrera y con su habitual sentido del humor declaró: “Yo creo que el rey se ha enamorado de mí. Piensa que soy atractiva y está encantado con el besito que le he dado y la reina le ha dicho que con esa no. Pero ahí está echándome el ojo, mírale”.

Paz revela por qué aceptó trabajar en ‘Sálvame’

La humorista también explicó cómo surgió el presentar ‘Sálvame’: “A mí me cogen porque voy a hacer una entrevista en el ‘Deluxe’. Estaban buscando sustituta para Jorge y como yo soy tan payasa, empecé a bromear, me integré muy bien y vieron que podía encajar”.

Después reveló el motivo que le lleva a aceptar el trabajo. “Era el momento de la crisis y hay que trabajar. La pela es la pela”, señaló entre risas. Después de 8 años al frente del programa de Mediaset, aseguró que no tiene miedo a que se acabe: “Yo creo que Sálvame acabará porque en la tele acaba todo. No me preocupa que se acabe. No quiero, pero es bueno también. Nos tenemos que reinventar”.