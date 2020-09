Paz Padilla en 'Sábado Deluxe': "Hay que celebrar la muerte"

Paz Padilla ha regresado a Sábado Deluxe para romper su silencio tras la muerte de su marido. Hasta ahora la humorista nunca se había sentado en el plató del programa en el que trabaja para hablar de su vida privada y, aunque en alguna ocasión había compartido algún detalle de su intimidad, en ningún momento lo había hecho como invitada.

La historia de amor de la presentadora con Antonio Vidal se ha acabado demasiado pronto. Se conocieron de jóvenes y estuvieron 14 años juntos, pero por circunstancias de la vida se separaron y volvieron a reencontrarse años después. "Yo aparecí de nuevo en su vida para ayudarle a morir", ha confesado Paz muy emocionada.

Paz Padilla, una mujer de hierro

Paz ha confesado que está triste, pero ha añadido que no ha dejado de sonreír en ningún momento. Este duro trago no le ha quitado las ganas de vivir y ha asegurado que la muerte debe ser celebrada: "Lloro, al igual que río, pero igual que viene, se va", ha revelado en su entrevista más emotiva.

"No se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alma gemela. Yo aparecí en su vida de nuevo para acompañarle en este viaje. Le he dado amor del puro y del que no se pide nada a cambio. Le he dicho 'te quiero' todo el rato y a todas horas", ha expresado la presentadora.

Si hay algo que la presentadora considera que ha aprendido es que amaba con locura a su marido: "Lo amo con locura y lo seguiré haciendo. Lo único que me ha dejado, es amor. Es lo único que perdura. Quería pasar cada segundo que me quedara con mi Antonio. En el confinamiento fui feliz. El vivir el aquí y el ahora para mí fue cogerle de la mano y que las horas pasaran lentamente, quería pasar con él cada minuto de vida que le quedara", ha añadido muy emocionada.

"Yo le ponía la morfina y quise que muriera en casa. Se murió en mis brazos, tranquilo. Fue un momento mágico. Hay que celebrar la muerte igual que hacemos con la vida.Tras fallecer nos cogimos de la mano, abrimos una botella de Moët & Chandon y brindamos por él. Lo único que importa en esta vida es el amor", ha contado Padilla.

El día que Antonio falleció

La presentadora de Sálvame ha reconocido que ese día tan duro quería estar a solas con él. Su objetivo fue que su marido muriera en casa porque "en los hospitales te enseñan a vivir, pero no a morir". Cuando vio que el proceso se acercaba, ella mismo se dijo que tenía que dejarlo marchar, que no podía aferrarse a él.

"Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije, 'ya, mi amor, recuerda: cuando me toque, ven por mí... Y poco a poco, se fue yendo. Falleció, nuestra perra se subió a la cama para despedirse y le deseamos buen viaje", ha concluido Paz, quien ha sorprendido a todos con su entereza.