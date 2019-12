Paz Padilla: cuánto cobra por las Campanadas, sus casas, su sueldo, sus negocios, su marido, hija y más

Paz Padilla se ha convertido en una de las caras más visibles de Telecinco. La vemos en 'Sálvame' casi a diario, pero apenas sabemos nada de su vida privada.

La humorista, que presentará las Campanadas en Telecinco, se lo ha montado muy bien en estos años. Tiene un gran patrimonio gracias a que ha sabido gestionar acertadamente su fortuna. La gaditana cuenta con once propiedades y tiene un sueldazo en Mediaset. También está casada, tiene una hija... y muchas más cosas.

Con motivo del último día del año, repasamos la vida de Paz Padilla:

Paz Padilla, 49 años, andaluza

María de la Paz Padilla Díaz, como realmente se llama la presentadora, nació el 25 de septiembre de 1969, por lo que tiene 49 años. Es de Cádiz, un origen que se nota en su acento de lejos.

Su familia

Paz proviene de una familia numerosa. Tiene seis hermanos. Su padre, ya fallecido, fue tramoyista del Gran Teatro Falla.

La televisiva y su madre, Lola, de 92 años, están muy unidas. De hecho, la presentadora la llamó en directo en 'Sálvame' en una ocasión para felicitarla por su 88 cumpleaños.

"Mi padre era muy trabajador, muy honrado, muy buena persona... dio su vida por sus hijos. Mi madre igual, nunca la he visto triste, y creo que no tener nada que dar de comer a tus hijos tiene que ser lo más duro que hay. Por eso la quiero tanto y la admiro tanto", dijo en una ocasión sobre sus progenitores.

Humilde infancia

La infancia de Paz Padilla fue extremadamente humilde. "Yo he ido con mi madre a Cáritas", reveló la presentadora.

"Durante muchos años solo comíamos pan con manteca; hubo Reyes Magos que yo no tuve nada. Pero éramos tan felices, mi padre nos lo daba todo. Creo que estrené un zapato con la primera beca que me dieron. A mis hermanas estaban en una iglesia una vez y una señora les compró un abrigo a cada una", detalló.

Su marido, Antonio Juan Vidal

Está casada con Antonio Juan Vidal Agarrado desde el 2016. El enlace se celebró en la India. La historia de esta pareja es curiosa, pues Antonio fue el primer novio de Paz. Sin embargo, cortaron cuando ella se mudó a Madrid y retomaron su relación veinte años después.

Los líos judiciales del marido

Antonio Juan, jefe de servicio de Formación de Cádiz, saltó a la palestra en junio de 2015 tras ser imputado por dos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La implicación del novio de la presentadora en la denominada 'operación Edu' fue censurada en 'Sálvame', pero Paz habló ante los medios para romper una lanza en favor de su novio. "Juan no es un ladrón, es solo un funcionario", dijo la gaditana a las puertas de su casa.

Finalmente, en junio de 2016, la jueza de instrucción María Núñez tomó la decisión de archivar la pieza política de los cursos de formación pagados con fondos públicos, por lo que Antonio Juan, y otros 10 jefes del Servicio Andaluz de Empleo, se libraron de los cargos.

Su ex, Albert Ferrer

Durante los años que Paz y Antonio estuvieron separados, la presentadora estuvo con Albert Ferrer, con quien se casó en 1998 y tuvo a su única hija, Anna. El matrimonio duró cinco años.

Paz lo pasó muy mal cuando se divorció de Albert Ferrer, a quien "tras 7 años juntos se le acabó el amor" de la noche a la mañana.

"Cuando yo me separé, lo pasé muy mal, no se lo deseo a nadie. Lloraba mañana tarde y noche. Él nunca me vio llorar. Venía a recoger a la niña y yo me pintaba y me ponía muy graciosa, le contaba dos chistecitos y cerraba la puertas y a llorar luego. Estaba locamente enamorada de ese hombre, pensé que nunca volvería a enamorarme de un hombre. Él me dijo de la noche a la mañana que se le apagó la llamita", desveló en el programa de Bertín Osborne.

Su hija Anna

Paz adora a su hija, Anna Ferrer Padilla, que ya tiene 19 años. Desde hace unos meses trabajan juntas en Mediaset, pues la joven se ha incorporado al departamento financiero de la empresa para hacer prácticas.

Anna acabará este año su licenciatura en Económicas en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, tiene el título de 'Bachelor of Business Administration' por la Universidad de Loughborouh, donde residió unos cuantos meses.

Paz Padilla fue auxiliar de clínica

Los primeros pasos de Paz en el mundo laboral fueron en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, donde trabajó como auxiliar de clínica.

Paz cambió el hospital por la televisión en el año 1989 con el concurso de humor 'Saque bola' de Canal Sur. Más tarde, en 1993, dio el salto a la televisión nacional en el programa 'Genio y figura' (Antena 3). Tras ello pasó por TVE ('Inocente, Inocente') y Telecinco ('Crónicas marcianas').

Fama con 'Sálvame'

En 2009, su fama aumentó considerablemente con 'Sálvame diario'. Actualmente, y desde hace varios años, presenta el programa unos dos o tres días a la semana, pues se alterna con Jorge Javier Vázquez y con Carlota Corredera.

Su 'sueldazo' en Telecinco y lo que cobra por las Campanadas

Paz Padilla tiene un sueldo de medio millón de euros. La gaditana tiene un contrato por programa y no uno de cadena, como la mayoría de presentadores. Es decir, le pagan por cada espacio televisivo en el que colabora.

A este sueldo hay que sumarle lo que también percibe por las reposiciones de 'La que se avecina', donde actúa, que serían unos 50.000 euros al año, y lo que cobra por presentar las Campanadas, una cifra estimada en más de 30.000 euros.

Sus propiedades

El imperio económico de Paz Padilla es bastante considerable. Gestiona sus once propiedades y negociados varios a través de su empresa Polboart S.L, de la que es administradora y única accionista, y que tiene un activo de casi dos millones de euros.

En los puntos siguientes te contamos cuáles son estas once propiedades.

Su mansión, donde vive

Paz Padilla tiene mansión en Villaviciosa de Odón (Madrid), que adquirió en 2005 y donde actualmente reside con su hija Anna. El casoplón cuenta con 1.820 metros cuadrados. Allí Anna tiene una 'suite'.

Su casa rural, que alquila

Polboart también gestiona la casa rural Can Miquelet, una masía del año 1700, que le correspondió tras el divorcio de Albert Ferrer.

La casa rural se alquila por 3.000 euros la semana.

Dos casas en Cádiz

Paz también tiene dos casas en Cádiz que adquirió en el año 1996. Se trata de un piso de 94 metros cuadrados y un bajo de 99, según 'Jaleos'.

Vivienda en Premia de Mar

La presentadora tiene una vivienda unifamiliar de 300 metros cuadrados con jardín y patio en Premià de Mar (Barcelona).

Tras su divorcio, Paz también se quedó con un terreno de 1.058 metros cuadrados.

Tres locales

En el año 2001, Paz Padilla adquirió en Premià de Mar un local de 84 metros cuadrados, otro en Cádiz en 2004 y otro en Villaviciosa de Odón, en 2010.

Tiene dos bares

En abril 2017 inauguró con un gran éxito su bar ‘Los Tunantes’, en Zahara de los Atunes, Cádiz. Ese mismo año abrió otro en Madrid, llamado 'Los Tunantes de Villa'.

Animadora del PSOE

'La Sexta columna' descubrió en 2015 que la conductora de 'Sálvame' había ejercido de animadora en un mitin del PSOE del año 2000, donde participó contando chistes para entretener al público y abrir la candidatura de Joaquín Almunia.

Problemas con Hacienda

La presentadora tuvo una batalla en 2017 con la Agencia Tributaria, que le exigía un millón de euros. Además, fue sentenciada por un supuesto fraude a Hacienda, algo que Padilla recurrió porque, a su juicio, estaban equivocados. Y finalmente, el Tribunal Supremo le dio la razón.

Polémica por su asistenta

En diciembre de 2016, Paz recibió una avalancha de críticas cuando publicó una felicitación de Navidad con Anastasia, su asistenta, en la que se la veía sirviendo el café disfrazada de reno.

En 2017, en el programa de Bertín Osborne, Anastasia, que es de Kenia, dijo que estaba muy feliz trabajando en casa de la humorista. Ambas se dieron besos y abrazos para mitigar las críticas recibidas meses antes.

Le regaló 500 euros a su madre

La humorista causó un gran revuelo por el regalo que le hizo a su madre, de 92 años, las pasadas Navidades: un jamón y un billete de 500 euros. La propia Padilla subió un vídeo a su perfil de Instagram en el que se ve a la mujer observando el dinero y besándolo con incredulidad.

"Jajaja!!! no se fía de Santa Claus! Y cree que era falso, solo ha pedido jamón y un Bin Laden, menos mal que tiene 7 hijos…", escribió Paz junto al vídeo.

Los usuarios de Instagram se cebaron con ella, pues criticaron que le hubiese regalado un billete de 500 euros y no un regalo más mundano o personal. Muchos consideraban que se trataba de un gesto de ostentación, mal visto en tiempos de crisis.

Tiene un perro

La presentadora no va a ningún sitio sin su adorada caniche Martina, con quien posa en decenas de fotos en su Instagram.

Y esto es todo, querido lector. ¿Te cae bien Paz Padilla?