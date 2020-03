El tratamiento de Paula Echevarría contra el coronavirus que ha indignado a muchos

El coronavirus nos tiene a todos muy preocupados, sobre todo en Madrid. La mayoría de nosotros pone su granito de arena, como evitar salir a la calle, con el objetivo de contener la oleada de contagios por el Covid-19, que en la Comunidad ya ascienden a 2.000 casos, la mitad de los registrados en España. Además, ya han fallecido 40 personas en el país, todas ellas con "patologías previas".

La epidemia nos interesa a todos, y también a los famosos, que no han dudado en manifestarse al respecto a través de la televisión o los redes sociales. No obstante, unos lo hacen con más acierto que otros, y Paula Echevarría parece que está en el grupo de los que han fallado.

Paula Echevarría y su tratamiento contra el coronavirus

Paula Echevarría ha sido muy criticada tras revelar una de las medidas que ha tomado ante el avance del coronavirus. La actriz se ha sometido a un tratamiento médico-estético para reforzar sus defensas por miedo al contagio del Covid-19, tal y como ha dicho ella misma a través de sus redes sociales.

A través de sus stories de Instagram, Paula Echevarría explicaba que aunque su tratamiento no evita el virus, sí que puede evitar que lo contraiga, ya que aumenta las defensas del cuerpo.

Su tratamiento consiste en "hemoterapia y sueroterapia con vitamina C y ozono para aumentar las defensas y la capacidad de resistencia. Nos hace resistir cualquier tipo de infección. La vitamina C no evita ningún tipo de contagio pero sí mejor la capacidad de respuesta", aseguraba el doctor Vicente Beltrán a través de los stories de la actriz.

La actriz contaba que el tratamiento "no evita el contagio pero en el caso de que sucediera, yo que soy una exfumadora y sí que he tenido neumonía, además de alergia asmática por lo que me podría afectar mogollón. Con esto evitamos que la afección sea mayor".

Muy criticada

La actriz ha sido muy criticada, sobre todo porque las autoridades sanitarias recomiendan no salir de casa y porque está promocionando y sacando rédito económico de un tratamiento que muy pocas personas se pueden permitir económicamente.

"Hay mucha gente que no puede permitirse esos lujos y está en pánico por la calle. Qué falta de sensibilidad tenéis a veces, es increíble. Ten un poco de empatía con todos los demás" o "¿el tratamiento de vitamina C se lo pido a la sanidad pública o como siempre es exclusivo?" han sido la tónica de las respuestas más repetidas.

¿A ti te parece que ha estado acertada? Nosotros tenemos nuestras dudas...