Paula Echevarría, pillada: retoca una foto de Instagram para parecer más delgada

Paula Echevarría vuelve a ser noticia, y otra vez es por su actividad en sus redes sociales. La actriz, que no está muy fina últimamente, ha sido pillada retocando una fotografía para parecer más delgada.

Todo sucedió este miércoles. La 'influencer' acudió a un restaurante y se hizo una foto para subirla a Instagram. Antes de compartirla, la pasó por el editor de fotos 'Body Editor', que permite afinar los cuerpos o, lo que es lo mismo, hacer que una parezca más delgada de lo que en realidad es.

El problema es que Paula se olvidó de quitar la marca de agua de la app al final de la instantánea, dejando al descubierto su truco, que ha sido muy criticado por sus seguidores.

Esta era la foto en cuestión, que ya ha borrado:

Paula Echevarría 'se adelgaza' en una foto

Cuando sus 'followers' se percataron del 'engaño', Paula corrió a borrar la foto. En su lugar, subió otra sin marca de agua y, supuestamente, sin retocar, ya que aparece menos estilizada.

Comparación de ambas fotos:

Se observa que en la primera, Paula tiene la cara más afinada, las piernas más esbeltas y parece más alta. En la de la derecha, ya sin el logo, intuimos no obstante que también hay 'maqueo'.

Críticas por intentar parecer más delgada

En el nuevo post con la 'foto 2', sus seguidores le han reprochado el engaño. "La tía coge y se retoca entera en las fotos y luego la borra y vuelve a subir otra porque se veía el logo de la app! Te me has caído entera, Paula", "Ya subiste la misma foto sin retocar; si la vuelves a subir y ya has realizado cambios ¿por qué no decirlo? No entiendo que no haya sinceridad y transparencia", "Jajaja. ¿Ahora nos hacemos las tontas como que esta no está retocada, no?" o "Creo que no somos conscientes del daño que se les esta haciendo a las generaciones de niñas y niños que están creciendo y conviviendo con el deseo de tener vidas perfectas y cuerpos perfectos! La tecnología es un gran avance y la utilización que le damos es frívola y despiadada" son algunos de lo comentarios que tiene la nueva foto de Paula.

¿Qué opinas de todo este lío? ¿Tú también retocas tus fotos?