La reacción de Paula Echevarría a su supuesta infidelidad a David Bustamante

David Bustamante y Paula Echevarría se han visto envueltos en un turbio asunto del pasado que amenaza con romper la tregua que ambos mantienen por el bienestar de su hija.

Tres años después de que ambos decidieran romper con su relación sentimental, sale a la luz que Echevarría habría sido infiel a Bustamante con un conocido actor, mientras ambos rodaban una serie de televisión.

El cantante ya dio su versión de los hechos, y ahora le ha tocado el turno a la actriz.

La reacción de Echevarría a su supuesta infidelidad a Bustamante

Paula Echevarría ha tenido una reacción muy distinta a la de su ex y padre de su hija. La también 'influencer' ha optado por mantener silencio ante este 'bombazo'.

Ante las cámaras que aguardaban a la entrada de su casa, la intérprete no ha dicho no una palabra sobre este tema que la deja especialmente en mal lugar.

David Bustamante se despacha a gusto

Bustamante, en cambio, sí que habló. Tras ser preguntado sobre la posible deslealtad de su ex, dijo: "Pero, escúchame una cosa, es que me da igual ya esto, a mí esto ya no me supone nada, lo que quiero es que sea feliz... Así mi hija es feliz, así feliz yo, y todos tranquilos", evitando negar los rumores.

"Yo no quedo de nada, quedo cómo se me quiera poner, pero la realidad normalmente es otra", ha añadido, en un tono un tanto misterioso.

David Bustamante ahora sale con la bailarina Yana Olina y Paula Echevarría con el exfutbolista Miguel Torres.

¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que los rumores son ciertos?