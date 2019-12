Paula Echevarría lanza su propia marca (y es bastante decepcionante)

De It Girl a diseñadora hay un paso, así que era cuestión de tiempo que Paula Echevarría se lanzara al mundo del diseño para lanzar su propia marca de ropa a la que ha bautizado con el nombre de Space Flamingo. Este nombre tan peculiar se trata de una fusión de dos de las pasiones de la actriz, como ella misma explica: "Desde niña siempre soñé con viajar al espacio y mi animal preferido es el flamenco"

Después de varios años colaborando con diferentes firmas en el diseño de colecciones, Paula Echevarría ha decidido emprender un nuevo camino profesional y convertirse en la responsable y directora creativa de la nueva firma. Pero no lo hace sola, ella es la cabeza visible de un equipo de profesionales que se encuentran igual de comprometidos con el proyecto que ella misma.

Decidí que era el momento de crear mi propio proyecto para reflejar mi personalidad

La actriz se ha puesto de esta manera al frente de todo el proceso creativo. Ella es la artífice del nombre de la marca, del espíritu que quiere transmitir, así como del concepto sobre el que se ha desarrollado la primera colección. ¿Cuál es este espíritu? Paula busca reflejar en cada una de sus prendas su universo personal, su manera de vivir la moda y las tendencias. “Siempre me ha encantado la moda y he estado involucrada en colaboraciones de varias marcas en el diseño de pequeñas colecciones. Decidí que era el momento de crear mi propio proyecto para reflejar mi personalidad, mi estilo, mi manera de vivir el mundo de la moda y es así como surge Space Flamingo" asegura la asturiana cuándo se le pregunta por su nuevo rumbo profesional.

Con el nombre de Paula Echevarría detrás, es normal que con su primera colección Space Flamingo ya tenga más de 100 puntos de venta multimarca, además de la tienda online alojada en su página web. La venta ha comenzado durante los primeros días de diciembre y los diseños irán llegando de manera escalonada hasta el próximo fin de semana.

Prendas básicas

Ahora bien, o el universo personal de Paula aún se encuentra en su propio big bang, o su manera de vivir la moda es muy limitada. Si estabas esperando encontrarte con una amplia colección donde elegir y piensas que será difícil decidirte con qué prenda hacerte, tranquila... a la hora de redactar este artículo sólo puedes acceder a cinco diseños, bueno, alguno de ellos con varios colores donde elegir.

La explicación a esta minúscula variedad nos la dan desde la propia marca. El proyecto arranca con una primera selección de prendas básicas. La primera colección va a estar compuesta por esenciales formado por un grupo de camisetas, sudaderas, cazadoras de piel, sneakers y pañuelos que se identifican rápidamente con el estilo de Paula.

Los diseños ya a la venta

Desde Vozpópuli te acompañamos a conocer algunas de las prendas que ya se han lanzado al mercado para que puedas fichar la que más te guste.

Sin dudarlo, la protagonista de la colección es una sudadera blanca de algodón con un original dibujo que representa a la perfección el nombre de la marca ya que se trata de un flamenco vestido de astronauta. La podrás encontrar también en su versión rosa o negra o el modelo con capucha incluída.

Si eres fan de Paula Echevarría, no puede faltar en tu armario. Se trata de uno de sus primeros diseños y tiene un precio ajustado de 89€. ¿Quién sabe? Lo mismo esta es la semilla de una marca de éxito y el día de mañana estas prendas se revalorizan y se subastan por cantidades astronómicas.

El segundo diseño que hemos elegido son las sneakers blancas. Se tratan de todo un básico en el vestidor de toda mujer y Space Flamingo las personaliza con sus propios rasgos sin dejar de ser un calzado neutro.

Aquí es donde vemos uno de los grandes errores de la firma, la falta de una imagen representativa. El nombre de la marca va bordado en el lateral pero no se trata del logotipo oficial sino de una especie de firma. Además, en el talón, hay un nuevo bordado, esta vez del perfil de un flamenco, pero no tiene nada que ver con el dibujo que hemos conocido en la anterior sudadera. Como no hay dos sin tres, hay un tercer flamenco en formato de charm metálico que cuelga de los cordones. ¡Aquí hay más flamencos que en un tablao!

La pieza más especial de la colección es la cazadora de cuero de tipo 'perfecto', otra prenda esencial en cualquier armario. El diseño se diferencia de la competencia gracias a un forro personalizado con el logotipo de la marca, en su versión firma rosa, y en los tiradores de las cremalleras con el logotipo, esta vez con su aspecto oficial. Si te quieres hacer con ella tendrás que desembolsar los 462€ que tiene de precio.

Si tu bolsillo no da para la cazadora, puede servirte como premio de consolación un pañuelo. Se trata de un pañuelo realizado 100% en seda color moka con un estampado a base de cohetes y flamencos.

Un proyecto de futuro

Este primer lanzamiento es sólo una pequeña muestra de lo que está por llegar. La primera línea de esenciales irá creciendo poco a poco, según la marca, con una selección de diseños atemporales. Así que es cuestión de tiempo que Space Flamingo cuente con colecciones donde se puedan realizar total looks ya que están trabajando para en el futuro lanzar a la venta todo tipo de prendas como vestidos, blusas, abrigos, pantalones o complementos y accesorios.

La marca realizará colecciones cápsula con prendas especiales para ocasiones señaladas

Un adelanto de estas novedades lo podemos ver en Instagram. En las redes sociales ya hemos podido ver a Paula Echevarría luciendo una camiseta negra con el nombre de la firma muy similares al vestido - sudadera que ya podrías comprar por 110€.

Ver esta publicación en Instagram #comingsoon... 💥🚀 Una publicación compartida de Space Flamingo (@spaceflamingo.es) el 28 Nov, 2019 a las 10:43 PST

Además, la marca no sólo contará con su colección normal, sino que desarrollarán colecciones cápsula de manera paralela en las que se incluirán prendas con un carácter más especial para usar en ocasiones señaladas.

¿Veremos alguna vez a Paula sobre una alfombra roja luciendo un Space Flamingo? Tiempo al tiempo.