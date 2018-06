Paula Echevarría vive su peor pesadilla: los medios la dejan plantada por faltarles al respeto

Paula Echevarría ha vivido la peor de sus pesadillas, salir a un photocall y que no hubiera ni rastro de la decenas de medios que suelen cubrir siempre sus eventos y actos de promoción. Sólo estaban los fotógrafos contratados por los organizadores del evento. En este caso, la actriz, daba la bienvenida al verano con una fiesta de una firma de champús de la que es embajadora junto a Dulceida, y fue todo un fiasco.

Mientras la influencer estuvo a la hora a la que se había congregado a los medios, a las 20:00 horas en la terraza de un céntrico hotel de la capital, Paula no apareció hasta pasada la hora y media.

Según ha podido saber GRITOS a través de uno de los fotógrafos que acudieron al evento, este retraso fue considerado como “una total falta de respeto y de educación de Paula Echevarría y de las personas que organizaban el evento hacia la prensa”, hasta tal punto que decidieron hacer un plante y marcharse sin hacer ni una sola foto.

El fotógrafo ha explicado a este medio por qué se fueron del lugar: “El trato fue lamentable. Nos fuimos y abandonamos el photocall como protesta a la mala organización y falta de respeto con la que hemos sido tratados. Fuimos a la convocatoria unos 40 periodistas y reporteros gráficos y no había ni sitio para todos. Estábamos hacinados en un cubículo en la terraza, separados por unos paneles del resto de personas e invitados y el photocall estaba al aire libre, cuando había más de 32 grados. No acondicionaron un espacio para no estar sudando como animales”.

A esto hay que añadirle también el tiempo que estuvieron esperando a que Paula apareciera mientras la organización les daba evasivas: “A las 20:20 horas nos empezaron a vacilar y mentir diciendo que Paula estaba subiendo, que venía en cinco minutos, que la estaban maquillando y que ya llegaba. Cuando ya había pasado una hora sin rastro de Paula, decidimos que a las 21 horas nos íbamos y así se lo hicimos saber. Entonces nos dijeron que tuviéramos paciencia que venía en un minuto. No nos informaron del retraso que llevaban de una hora de forma clara, sólo nos decían mentiras y más mentiras. Incluso nos llegaron a decir: ‘Lo siento es lo que hay’ y consideraron nuestras protestas y quejas como una falta de respeto. A las 21 horas nos fuimos y todavía tardó media hora más en subir, a las 21:30 horas”, ha explicado el fotógrafo.

¿Se citó tarde a Paula Echevarría o la actriz no quería coincidir con Dulceida?

Según apunta el reportero gráfico “Paula llevaba todo el día en el hotel, así que el problema era de organización. Al parecer, seguía haciendo entrevistas para algunas televisiones cuando tenía que haber estado en el photocall. Aunque también se oyó decir que el retraso podía deberse a que no quería compartir photocall con Dulceida”.

El fotógrafo asegura que los plantes (o plantones) se hacen en ocasiones excepcionales y no es plato de buen gusto para nadie pero espera y desea que comportamientos como estos no se vuelvan a producir y se tome nota para la siguiente vez que se convoque a los medios y se les trate como “personas normales”.

Cuando los medios abandonan un acto supone importantes pérdidas para la firma o marca ya que al no existir fotos o noticias sobre ello, es como si no hubiera existido. Es el caso de lo que ha pasado con Paula y la firma de champús, a penas existe rastro de ello, sólo unas pocas imágenes en las redes sociales de la actriz y expareja de David Bustamante.