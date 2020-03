Paula Echevarría intenta que se olvide su lujoso tratamiento para evitar el coronavirus

El coronavirus nos tiene a todos muy preocupados. Los contagios por el Covid-19 ya ascienden en la Comunidad de Madrid a 4165 infectados y 213 muertos. Un virus que sigue avanzando en España y que, en tan sólo 24 horas, ha subido en más de 1.000 contagiados hasta los 9.191.

La epidemia nos interesa a todos, y también a los famosos, que no han dudado en manifestarse al respecto a través de la televisión o los redes sociales. No obstante, unos lo hacen con más acierto que otros.

Paula Echevarría fue muy criticada la pasada semana al revelar que se había sometido a un tratamiento médico-estético para reforzar sus defensas por miedo al contagio del Covid-19.

Su tratamiento consistía en "hemoterapia y sueroterapia con vitamina C y ozono para aumentar las defensas y la capacidad de resistencia. Nos hace resistir cualquier tipo de infección. La vitamina C no evita ningún tipo de contagio pero sí mejor la capacidad de respuesta", aseguraba el doctor Vicente Beltrán a través de los stories de la actriz.

Paula Echevarría se sometió a un tratamiento contra el Covid-19 y le llovieron las críticas

Esto fue muy criticado por sus seguidores, sobre todo porque las autoridades sanitarias recomiendan no salir de casa y porque está promocionando y sacando rédito económico de un tratamiento que muy pocas personas se pueden permitir económicamente.

"Hay mucha gente que no puede permitirse esos lujos y está en pánico por la calle. Qué falta de sensibilidad tenéis a veces, es increíble. Ten un poco de empatía con todos los demás" o "¿el tratamiento de vitamina C se lo pido a la sanidad pública o como siempre es exclusivo?" fueron algunas de las respuestas más repetidas.

Ahora, días después, la actriz intenta limpiar su imagen subiendo fotos de apoyo a la sanidad pública.

Ahora intenta limpiar su imagen apoyando a los médicos

Paula Echevarría lleva tres días colgando en su Instagram fotos y vídeos en apoyo a la sanidad pública, después de que le llovieran los palos tras haberse hecho su exclusivo tratamiento.

En sus post vemos imágenes de enfermeros, médicos e incluso un dibujo infantil, lo que contrasta no sólo con lo que afirmaba tres días antes, sino con la tónica de todo su perfil, compuesto básicamente por fotos de sus 'outfits' y de sus escapadas románticas.

Estos post parecen indicar que Paula se siente culpable por haber ido a aquel local de medicina estética y que quiere ahora limpiar su imagen. Un buen gesto, no obstante, de cara a la galería. ¿No crees?