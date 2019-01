Las extrañas heridas que Paula Echevarría tiene por el cuerpo

Paula Echevarría ha asustado a sus seguidores de Instagram al compartir unas fotos en las que muestra partes de su cuerpo repleto de extrañas heridas.

Se trata de uno de los 'efectos secundarios' que ha 'sufrido' por haber rodado la serie 'Los Nuestros', que se emite en Telecinco los miércoles.

Las heridas de Paula

"Sí, me hacía daño de verdad", ha escrito Paula en su Instagram. Vemos cómo tiene el brazo repleto de moratones, y también un buen golpe en la pierna.

Si no has visto la serie igual te sorprende que la actriz tenga esas heridas. Pero en realidad tiene todo el sentido. En 'Los Nuestros', Paula interpreta a una militar, así que el rodaje es, pues, bastante movidito.

Ha engordado

Paula Echevarría, con estas heridas, vuelve a salir a la palestra tras confesar que había engordado tres kilos. Un aumento de peso que no parece preocuparle, ya que no se plantea, siquiera, hacer dieta.

"He dejado de fumar y no sé cómo me los voy a quitar porque la boquita no la voy a cerrar”, dijo.

