Paula Echevarría confiesa por qué no se para con los fans y cuáles son sus planes con Miguel Torres

Paula Echevarría se sentó en el sillón del 'chester' de Risto Mejide este domingo. La actriz, de 41 años, charló con el presentador de los aspectos más destacados de su vida.

El programa de Cuatro, que contó también con la entrevista a Margarita Robles, marcó un 6,2% de share con 1,1 millones de espectadores, 2,1 puntos menos que la semana pasada. No obstante, logró ganar a 'El Objetivo' de La Sexta (5,4%) pero se quedó muy detrás del vencedor de la noche, el debate de 'GH Dúo' (16,8% y más de 2 millones de espectadores).

Te contamos lo más destacado de la entrevista de Risto Mejide a Paula Echevarría:

Por qué nunca se para con los fans

A Paula, como a otros muchos famosos, suelen pararla por la calle para pedirle fotos. La actriz dijo que cuando está con su hija, Daniella, se niega en redondo a atener a sus fans, salvo que la foto se la pida un niño.

Cuando cede, lo pasa mal por su hija, ya que intenta apartarla para que no salga en la foto y así preservar su privacidad.

No obstante, llegó un momento en el que la pequeña, cuando tenía 7 años, les dijo a sus padres que dejaran de pasarse con los fans porque "se sentía apartada". "Nos dijo que 'por favor, basta".

Sus planes con Miguel Torres

Paula confesó que está viviendo un momento muy feliz, ya que se encuentra tranquila: "Estoy en un momento de mi vida de paz. Con esta edad, yo quiero paz y bienestar. Meterme por la noche en la cama y dormir plácidamente y no tener que darle vueltas a nada es una maravilla".

La actriz confesó que siempre la ha gustado "la estabilidad", y que como ahora la tiene se encuentra muy bien. "Soy muy feliz aquí, me gusta estar cerca de mi familia, tener a mi niña cerca, a mis amigos también...".

Al mencionar "cerca", Risto Mejide estuvo rápido y le dijo a su invitada que se había ido a "buscar novio a Málaga". Recordemos que aunque el futbolista Miguel Torres, de 33 años, sea madrileño, vive en Málaga.

Ambos mantienen, pues, una relación a distancia, algo que no parece importarle de momento a Paula. La actriz confesó que de momento está muy bien así y él también: "Las cosas llevan su ritmo". La pareja no tiene de momento planes de irse a vivir juntos, ni siquiera de compartir la misma ciudad.

"Quería ser actriz, no famosa"

Desde pequeña, su abuela le decía que "iba a ser artista" porque estaba todo el día bailando y, además, le gustaba mucho disfrazarse. "Quería ser actriz, no famosa. Me gusta la fama que tengo por mi profesión, el resto ya… no lo decido yo. Es la parte que menos me gusta".

Se lleva bien con los paparazzi

Paula es consciente del interés que despierta en la prensa, y tiene asumido que siempre va a haber paparazzis cerca de su casa. Aunque confesó que la relación con ellos "es buena", un día se enfadó mucho porque grabaron a su hija cuando la llevaba al hospital por estar enferma. Se encontró con un grupo de fotógrafos que no estaban respetando la privacidad de su pequeña y decidió grabarlo todo y subirlo a las redes sociales para denunciar lo que ella creía injusto.

