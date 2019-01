Paula Echevarría reconoce que ha engordado: así ha cambiado su físico con los años

Paula Echevarría sigue triunfando como actriz en España, pero lo cierto es que despierta más interés por su faceta personal. Cualquier paso que da la guapa morena, de 41 años, es noticia en la prensa rosa.

Esta semana ha vuelto a salir a la palestra tras reconocer que había engordado tres kilos por haber dejado de fumar. Lo cierto es que, aunque siempre está estupenda, Paula ha experimentado un gran cambio físico con el paso de los años.

En este tiempo, a la protagonista de la serie 'Los Nuestros' (Telecinco) la hemos visto menos delgada –algo que no le importa, pues ha dicho en más de una ocasión que no es capaz de "hacer dietas", ya que le gusta mucho comer– y más delgada –esto preocupó a muchos de sus followers de Instagram–.

La actriz ha reconocido que ha cogido peso últimamente tras haber dejado de fumar

A los cambios propios de la edad y a su embarazo, se suman las situaciones personales por los que Paula Echevarría ha pasado: un divorcio y un nuevo noviazgo que le hicieron adelgazar bastante. Hacemos un repaso a cómo ha ido cambiando la apariencia física de la actriz, a colación de que ella sacara el tema de su aumento de peso esta misma semana.

Vemos, a grandes rasgos, que Paula siempre se ha mantenido estupenda, incluso en 2018, cuando alarmó a todos al adelgazar muchos kilos de pronto.

2014

Con el embarazo de su hija Daniela, engordó 21 kilos. "Antes de quedarme embarazada iba cuatro horas diarias al gimnasio (...) Estaba tremenda. Retuve todos los líquidos del mundo y estaba como un monstruo. Debo decir que tengo un marido estupendo que todos los días me decía que estaba más guapa que nunca. De no ser por él me hubiese muerto; era una foca andante", dijo a '¡Hola!'.

A mediados del 2014, Paula recuperó su figura y lucía así de estupenda en bikini unos años después.

2015

En 2015 vemos que coge un poco de peso. Tiene más volumen de cintura para abajo, pero quién querría ese volumen. Está magnífica.

2016

Un año más tarde, la actriz adelgaza bastante, perdiendo sus características curvas.

2017

En 2017, Paula adelgaza mucho, tras romper su relación con David Bustamante. La siguiente foto que subió a sus redes sociales en noviembre del mismo año preocupó a muchos de sus fans, pues la actriz lucía más fina que de costumbre.

En verano, Paula parece que coge unos kilitos que le sientan de maravilla.

2018

La delgadez la ha ido manteniendo hasta ahora. Paula luce una figura mucho más estilizada que antaño, gracias en parte a su genética, a la plataforma vibratoria que tiene en casa y a la electroestimulación, que practica semanalmente con su entrenador personal.

Como vemos, la vida de Paula Echevarría ha ido cambiando con los años. Y su apariencia también. La actriz es como el buen vino: cada año que pasa está mejor. Ahora disfruta de una buena relación con el padre de su hija y de un cada día más consolidado noviazgo con Miguel Torres.

¿Te cae bien Paula Echevarría?