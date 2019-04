La economía de Paula Echevarría se tambalea: un imprevisto sacude sus cuentas

Esta semana no ha sido buena para Paula Echevarría. La actriz, que tiene contrato de tres años con Mediaset desde 2017, estaría en la cuerda floja por no haber cumplido con las expectativas de audiencia.

La cadena que preside Paolo Vasile no está por la labor de renovarle el contrato, tal y como indican numerosos medios como 'Jaleos'. Esta noticia, que pone en jaque la economía de la ex de David Bustamante, le ha sentado a la protagonista como un jarro de agua fría.

La economía de Paula Echevarría se tambalea

Esta supuesta y más que probable no renovación con Telecinco tiene muy preocupada a Paula, pues, aunque cuenta con ingresos extra como colaboraciones con marcas, necesita el sueldo de Mediaset, sobre todo ahora que se está construyendo una casa con su novio, Miguel Torres.

Para salir de dudas, la intérprete ha decidido llamar al mismísimo Vasile para pedirle explicaciones. Lo ha contado ella misma este miércoles: "Cuando leí la información llamé a Paolo Vasile y le pregunté: ¿Ha pasado algo que yo no sepa? Y me respondió que no. Así que, a día de hoy, que yo sepa, sigo", dijo en un evento.

El imprevisto cambio de Telecinco

Aunque desde Mediaset lo han negado, cuando el río suena, agua lleva. Veremos qué ocurre finalmente con el contrato de Paula en la cadena y si tiene que hacer frente a este cambio de planes imprevisto.

¿Crees que Telecinco debe renovar a Paula?