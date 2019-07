La economía de Paula Echevarría pende de un hilo (y no tiene mucha solución)

Paula Echevarría, aunque no lo parezca, es actriz. A la pareja de Miguel Torres se la conoce más por su actividad en Instagram, patrocinios y amores y desamores que por su faceta interpretativa. Quizá esto sea un factor que motive que sus series no tengan apenas éxito.

La ex de David Bustamante fue una de las protagonistas de la película 'Ola de crímenes' y de la segunda temporada de la ficción 'Los nuestros', y ambos productos fueron un fracaso total en recaudación en taquilla y en audiencia, respectivamente.

La película fue la peor recaudación de una producción de Telecinco Cinema en años: solo facturó tres millones de euros con un estreno en 321 cines y la promoción en todas las cadenas de la casa. 'Los nuestros', por su parte, perdió 9,6 puntos de 'share' y 2,3 millones de seguidores de una temporada a otra, convirtiendo la serie en un rotundo fracaso.

Paula Echevarría, a punto de salir de Mediaset

Estos malos resultados habrían impulsado a Mediaset a replantearse el lugar que Echevarría tiene en la empresa de Paolo Vasile. De hecho, estos rumores ya circulaban en abril de este año. Ahora vuelven con más fuerza de mano de la revista 'Lecturas', que afirma que Telecinco le ha puesto un ultimátum: si su último proyecto con la casa no funciona, se le rescinde el contrato.

Sin una solución clara

Paula Echevarría será la protagonista de la miniserie ‘Después del amor’, la adaptación de la novela homónina de Sonsoles Ónega, y este podría ser su último trabajo con la casa de Vasile si los resultados no son buenos.

La intérprete tiene un contrato de tres años con Mediaset desde 2017, que se acaba justo en 2020. Si no remonta, la empresa no le renovaría. El problema, además de este, es que Paula no podría regresar a Antena 3, ya que dejó Bambú Producciones (productora de 'Velvet', donde ella actuaba) por Telecinco, y esto fue recibido como una traición por su parte, detalla 'Lecturas'.

Su economía se tambalea

Esta supuesta y más que probable no renovación con Telecinco tiene muy preocupada a Paula, pues, aunque cuenta con ingresos extra como colaboraciones con marcas, necesita el sueldo de Mediaset, sobre todo ahora que se está construyendo una casa con su novio.

