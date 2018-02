Paula Echevarría confiesa que no puede más y Bustamante rompe su silencio

Desde que salió a la luz la crisis y posterior separación de David Bustamante y Paula Echevarría, la pareja se ha visto sometida a una gran presión mediática, incrementada al tratar de ocultar la realidad de su situación.

Sin embargo, por fin hace unos días la actriz decidió anunciar su divorcio: “Ya no hay vuelta atrás. Hemos comenzado los trámites del divorcio”, señaló. Unas palabras que coincidían justo con la aparición en la vida de Paula del futbolista Miguel Torres,con el que se le relaciona sentimentalmente. Una situación que ha aumentado la presencia de medios y paparazzi alrededor de la actriz y que le ha hecho estallar: “No hay vida que soporte esto, no hay persona que soporte esto. Por favor os lo pido”, protestó ante la presencia de los reporteros de Europa Press.

La todavía mujer de David Bustamante no puede más y no es la primera vez que su paciencia se agota. “Cuando he hablado de incertidumbre, es verdad; y cuando he hablado de necesitar un tiempo, también. Pero nadie respeta lo que digo. Lo que más me molesta es la mentira. Hay un límite para todo y desde abril llevo sufriendo una persecución diaria. No quiero dramatizar, pero es una realidad que cada día me hacen fotos saliendo de casa, de camino al colegio de mi hija... Esa persecución luego repercute en las tertulias de televisión y demás sitios, y ya no puedo más”, explicó el pasado verano en un acto.

Bustamante: “Me encuentro fenomenal pero no tenía bien la voz”

Por su parte, y a diferencia de otras veces, David Bustamante está mostrando una actitud pacífica y la mejor de sus sonrisas, a pesar de que canceló de nuevo un concierto en Madrid el viernes pasado por problemas de salud.

Mientras los organizadores explicaron que estaba “vomitando, con dolor de espalda y no puede caminar”, él ahora ha señalado que “no tenía bien la voz, estaba mal de la garganta”. Sus fans ya se están empezando a cansar de sus excusas y cancelaciones de última hora, -ya van tres en tres meses-, y están enfadados, incluso hay algunos que ven a Paula como culpable.

David retoma su vida normal tras cancelar el concierto el viernes

El cantante fue visto haciendo vida normal el pasado lunes. Acudió a un centro de estética a darse rayos UVA, después acudió al dentista, de donde salió muy sonriente, para luego ir con su madre a un centro comercial.

Antes de que los reporteros comenzaran a preguntarle por la cancelación y su situación con Paula se apresuró a decir: “Estoy encantado de la vida hasta que me hacéis todo el rato las mismas preguntas. Muchísimas gracias, de verdad”.

Bustamante señaló que está “fenomenal” y que ha sido “un año maravilloso”. Respecto a cómo estaban las cosas con Paula, explicó: “Eso es cosa nuestra, mi vida. Nunca he formado parte de esto ni voy a formar. Estamos todos contentísimos, tenemos una niña y lo que queremos es que la niña sea feliz”.