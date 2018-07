Críticas contra Paula Echevarría por su última foto en redes sociales: “Vendes a tu propia hija”

La actriz, de 40 años, se encuentra disfrutando de las playas de Cádiz con su hija Daniella Bustamante, de 9 años. Como suele ser habitual, Paula Echevarría ha compartido imágenes de sus vacaciones. Sin embargo, el que haya publicado una foto con la pequeña, etiquetando la marca de ropa que lleva, le ha llevado a recibir muchas críticas en las redes sociales por considerar que está exponiendo a su hija y usándola con fines publicitarios.

Paula recibe 3.500 euros por foto y 5.000 por nombrar la marca

Paula se embolsa grandes cantidades económicas por cada marca que la viste y que ella etiqueta en Instagram, recibe unos 3.500 euros por foto que publique y 5.000 euros, si nombra la marca, según publicó ‘El Español’. En la foto que ha sido blanco de la polémica, la actriz y exmujer de David Bustamane, ha etiquetado las marcas de todo lo que ella lleva, del hotel y también la marca que viste a su hija.

Entre las críticas que le han hecho a la actriz, se pueden leer éstas: ”Luego es cuando nos quejamos por que los medios no nos dejan ni ir tranquilas al médico.... y tú misma eres la que vendes a tu propia hija”, “Muy guapas. Pero si utilizas a tu niña para reclamo publicitario, no te quejes si luego le hacen fotos”, “Tanto que les decías a los periodistas que preservaran la privacidad de tu hija y ahora tú la expones en Instagram, no hay quien te entienda, chica”, “Utilizar a tu hija para promocionar moda infantil... no es correcto”, “Lo que yo estoy viendo en esta publicación es un claro beneficio” o “Parece un árbol publicitario”.

Bustamante también ha publicitado una marca usando a su hija

Sin embargo, otros seguidores de Paula la han defendido, atacando a David Bustamante: “No es Paula quien vende fotos de su hija al ‘¡Hola!’ ni exclusivas ni nada”, recordando la exclusiva que concedió el cantante. También se han referido a él en otros comentarios: “A mi me parece que lo ilógico es que intentes menospreciar precisamente a quien no ha vendido Nada y le quieras echar flores a quien ha vendido fotos con su hija en el pueblo recién separado, exclusiva del divorcio donde habla hasta de algo tan íntimo como la reacción de la hija y que pone fotos cada dos por tres para hacer propaganda.. de él..”

Además, muchos usuarios recuerdan que Bustamante también publicó hace unos días una foto en la que sale el pie de su hija para promocionar otra marca en Instagram. En la imagen, se puede ver que Daniella lleva unos zapatos de baile de charol con su nombre.

El cantante también mencionó la marca que se los regaló, junto a este mensaje: “Gracias a ADS España por estos maravillosos zapatos que nos han llevado a la final…”.