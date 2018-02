Una cláusula impide a Paula Echevarría y David Bustamante tener pareja

Paula Echevarría, de 40 años, sigue su romance con el futbolista Miguel Torres, de 32. Después de su reencuentro en el hotel Villa Magna, la pareja fue vista entrando y saliendo, por separado, de unos apartamentos situados en Madrid. La revista ‘Corazón TVE’ publica las imágenes de esta segunda cita que ha trascendido en la que ella entró y abandonó el apartamento en su coche y él, lo hizo caminando.

Por el momento, ni la actriz ni el futbolista del Málaga han confirmado o desmentido la noticia y parece, que habría habido más encuentros en la capital y en Málaga. Ahora conocemos que Paula estaría guardando silencio porque tiene prohibido tener relaciones mientras siga casada con David Bustamante. No puede hablar de ello ni mostrarse como pareja en público.

Esto se debe a que el matrimonio firmó una cláusula en su acuerdo de separación en la que se habrían comprometido a no oficializar ninguna relación hasta que no firmen el divorcio. Así lo ha asegurado una persona cercana a la pareja a ‘El Español’: “En el año 2103 firmaron unas capitulaciones que guiaban los pasos a seguir por los dos si se llevaba a cabo dicha separación y te afirmo que se están cumpliendo tal y como ellos relataron en su día que debían de hacerlo” y ha añadido: “Estaban de acuerdo en no oficializar ninguna otra relación hasta concluir el matrimonio en vigor”.

Éste sería el motivo por el que la actriz guarda silencio sobre su posible noviazgo con Torres. El hecho de que ninguno de los dos se oculten y que incluso Paula se dejara ‘pillar’ y fotografiar al aparcar su coche en la puerta del hotel, en vez de en el párking, podría deberse a esta prohibición de la actriz de hablar del tema. Sería una forma sutil de confirmar su relación sin hacer declaraciones y así no incumplir con el contrato. Quizás, también con ello está tratando de poner contra las cuerdas a David Bustamante, para meterle prisa y que se agilicen los trámites de divorcio.

Es lo mismo que le ocurrió al cantante cántabro cuando saltó a la luz su supuesta relación con Ares Teixidó. La propia presentadora aseguró que fue David el que le pidió que negara que habían estado juntos.