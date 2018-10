Paula Echevarría la vuelve a liar al contar un chiste sobre los gais

La actriz la ha vuelto a liar por un comentario desafortunado en las redes sociales. Paula Echevarría ha hecho un chiste sobre gais en su ‘stories’ de Instagram que está suscitando una gran polémica. En el texto que ha compartido se podía leer: “No confíes en nadie porque, cuando menos te lo esperas, maricón el que lo lea”.

Rápidamente, la actriz de ‘Velvet’ y exmujer de David Bustamante ha comenzado a recibir muchas críticas por lo que se ha visto obligada a dar explicaciones: “Antes de que salga algún ofendido: adoro a los gais, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...”. A continuación escribía en tono sarcástico: “Por si acaso, pido perdón también al plomo... Love is love”.

Esta polémica se produce después de que el pasado mes de julio fuera tachada de racista y criticada por el bailarín Joaquín Cortés tras pronunciar la frase: “Es como comparar a Dios con un gitano”, al ser comparada con la influencer Dulceida.