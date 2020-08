Así fue la última entrevista de Pau Donés con Jordi Évole cuando ya sabía que iba a morir

Pau Donés murió el pasado 9 de junio a los 53 añosa causa de un cáncer de colon que le fue diagnosticado en el año 2015. El cantante de Jarabe de palo concedió su última entrevista, y la más emotiva, a Jordi Évole unos 20 días antes de su muerte, cuando ya era consciente del triste final que le deparaba el destino.

"Me quedan muy poquitos días de vida y quiero pasarlos en mi casa de la Vall d'Aran. Me gustaría que subieses, pudiésemos tener una charla, que la grabes y hagas con ella lo que quieras", le dijo Donés a Évole en una llamada que le hizo desde el hospital.

Esta charla entre ellos ha quedado plasmada en el documental 'Eso que tú me das', el título de una de sus últimas canciones. El filmese ha presentado este miércoles en la 23 edición del Festival de Málaga y se estrena hoy a las 18 horas, está dirigido por Jordi Évole y Ramón Lara, con Màrius Sánchez y Silvia Merino a cargo del guión y producido por Atresmedia y Producciones del barrio. Su estreno en los cines será a primeros de octubre.

El periodista y el cantante se conocieron en 2002 en el programa de Andreu Buenafuente en la televisión catalana cuando él hacía el personaje de 'El follonero'. Desde ahí se hicieron amigos y Évole estuvo muy pendiente de él desde que le detectaron la enfermedad hace cinco años.

"Quiero dar una entrevista desde un lugar inédito porque me voy a morir"

Los deseos del músico se cumplieron como era de esperar y Évole acudió a la cita con Donés en su casa en la Vall d'Aran, donde pasó sus últimos días. La conversación entre ambos fue de aproximadamente tres horas teniendo como telón de fondo un lugar muy especial para él, un paisaje idílico entre montañas, en los Pirineos.

Un emocionado Évole relata: "Me llamó y me dijo: 'Quiero dar una entrevista como nunca se la he dado a nadie, desde un lugar inédito porque me voy a morir'".

En este lugar fue donde pasó sus últimos días junto a su padre, sus cuatro hermanos, su exmujer y su hija Sara, de 15 años, con la que había estado viviendo un año antes en California hasta que la enfermedad le obligó a regresar a España.

"Impresiona la calma y la lucidez con la que Pau Donés habla con Jordi Évole de la vida que se le escapa de las manos".

"Mi madre se suicidó joven y me preparó para la muerte"

En 'Eso que tú me das' podemos escuchar las confesiones más duras de Donés: "Me estoy muriendo yquería acabar los días conversando con alguien para intentar dar una imagen de persona normal y corriente".

"El día que me dijeron que me iba a morir pensé justamente en lo otro, en la vida". Donés hablaba sin pelos en la lengua de la muerte: "No tengo miedo, a qué le voy a tener. Nunca me ha dado miedo la muerte. Mi madre se suicidó muy joven y me preparó para unos días antes. 'A lo mejor te tienes que quedar tú al frente de la familia', me dijo".



Sus últimas días

El cantante explicaba cómo se sentía en sus últimos días de vida. "Tengo ganas de reírme y de llorar. He llorado mucho. Me parece un síntoma de debilidad no llorar. Llorar es un gesto de valentía".

También confesaba que sentía "una felicidad cabrona" cuando pensaba que si en vez del mes que viene se iría el año que viene,según recoge '20minutos'. Al no poder tener "una prórroga de vida"hasta los 70 años, la edad a la que se hubiera conformado con llegar, goza de los placeres cotidianos que le permiten la enfermedad: contemplar las montañas bañado por el sol, comprar queso a un vecino o recibir una llamada del "maestro" Serrat que le hacía llorar al preguntarle cómo estaba.

"Impresiona la calma y la lucidez con la que Pau Donés habla de la vida que se le escapa de las manos".

Con un estado físico muy deteriorado y un hilillo de voz

Por su parte, 'El follonero' se ha referido así al documental, la última entrevista de Pau Donés. "No estamos acostumbrados a ver a alguien con una relevancia pública que decida, en un estado físico muy deteriorado, hablar y contarte y abrirse", explicó.

"Él lo que temía era no poder hacerla, que en un momento dado su cuerpo no se lo permitiese" y añadía: "Empezamos a hablar, que Pau tenía un hilillo de voz, y acabó la entrevista por la tarde cantando". Donés se animó a cantar 'El sitio de mi recreo' de Antonio Vega.

Jordi Évole tras su muerte: "No me podía levantar"

Évole confiesa que no ha querido hacer un documental lacrimógeno. "Ni él ni yo queríamos hacer una cosa lacrimógena. Ya habíamos llorado antes, la entrevista no podía ser el llanto interno de dos amigos que están despidiéndose. Hablamos mucho de la vida

El periodista ha confesado lo mal que lo pasó tras la muerte del cantante. "El día después de la muerte de Pau no podía levantarme. Me vino todo lo vivido porque estuvimos en contacto con él hasta dos días antes de su muerte".