Patricia Conde acaba en urgencias el día de su cumpleaños

La presentadora cumplió 39 años el pasado 5 de octubre y tuvo una celebración de lo más peculiar. Comenzó el día haciéndose tratamientos de estética y “dejándose mimar” hasta “quedarse dormida después del súper masaje facial” que le dieron, que la dejó sin saber dónde estaba, según ha escrito en Instagram.

Aunque todo pintaba muy bien, ya que después la llevaron “a un lugar mágico y maravilloso. Parecía la peli ‘Un lugar tranquilo’” porque “nadie hablaba en alto, de hecho las 4 personas que había eran extranjeros y no hablaban entre ellos”, acabó el día de su cumpleaños en urgencias.

Así lo ha relatado Patricia Conde “Todo era perfecto (bueno,...la verdad es que me encontraba un poquito mal) y como soy así de burra tiré de mis reservas de energía, pero cayó la noche y la fiebre subió tanto que acabé en urgencias”.

“Como si tuviésemos una pielonefritis o endocarditis infecciosa o un cólico nefrítico”

Debido a su estado anímico no podrá presentar 'WifiLeaks', el programa que conduce junto al humorista Ángel Martín. “Así que hoy no podré estar en el programa y me fastidia porque yo he hecho directos a punto de morirme y muchos compañer@s mi@s igual... sonreímos, hacemos el chiste y no parece que la noche anterior tuviésemos una pielonefritis o endocarditis infecciosa o un cólico nefrítico... En fin, que estaba chunga de Salud pero todos me decían que qué guapa estaba con la cara lavada, sin peinar y hecha una mierda... y yo mientras me metían por vena nolotil, paracetamol y antibiótico les decía que tenían que ir a Felicidad Carrera”, el centro de estética en el que comenzó su día.

Para terminar, ha escrito: “A mí la muerte me pillará con muda limpia (como decían y dicen muchas de nuestras abuelas) y con buena cara, eso seguro. Mucha salud y mucho amor para todos y millones de gracias por vuestras felicitaciones”.