Patricia Conde y Dani Martín se reencuentran en televisión tras su noviazgo, que duró de 2007 a 2009. Fue una ruptura muy sonada, ya que acabó justo a la vez que El Canto del Loco. A ella se le atribuye parte de responsabilidad en la disolución del grupo –como te revelamos más adelante–.

Sin embargo, parece que la actriz y el cantante acabaron bien su relación, ya que ambos han grabado un programa de televisión juntos, que se emite este lunes por la noche en Movistar+. Se trata de Nadie al Volante, una serie cómica que protagoniza Patricia Conde y en la que Dani Martín aparece en el nuevo capítulo.

Ambos han presumido en sus respectivas redes sociales de lo que bien que se llevan. Y debe ser cierto, pues compartir horas de grabación con un exnovio no debe ser sencillo si la cosa ha acabado mal.

Patricia Conde y Dani Martín en la promo del capítulo de la serie.

La serie de Conde, por si no la has visto –nosotros tampoco–, trata sobre una redacción de un programa de televisión en clave surrealista, donde ocurren cosas extrañas en clave de humor. En el nuevo capítulo, de hecho, Dani Martín le revela a ella que tuvieron un hijo juntos –algo que no pasó en la realidad, por cierto–.

Patricia Conde y Dani Martín, juntos 13 años después de su sonada ruptura

Patricia Conde y Dani Martín rompieron en 2009, casi a la vez que lo hizo la banda El Canto del Loco, que anunció su disolución poco después tras llevar juntos 15 años.

El exmánager del grupo, llamado Tibu, atribuyó la ruptura del grupo a Patricia Conde. “Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar”, aseguró Tibu –cuyo nombre real es Carlos Vázquez Moreno– en una entrevista.

Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con Patricia Conde. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco

Tibu, por cierto, fue a la cárcel por una demanda de sus integrantes por una supuesta apropiación indebida de las ganancias de la gira que hicieron entre 2008 y 2009.

Ni Dani Martín ni Patricia Conde se han pronunciado nunca acerca de estas acusaciones. El exmánager, por su parte, aseguró que no contó esto por venganza u odio, que simplemente era algo que quería compartir con el público.

Una relación muy comentada

En fin, sea como fuere, es evidente que el paso de Patricia Conde por la vida de Dani Martín causó revuelo, casi tanto como su ruptura, pues nadie lo esperaba. Los ahora amigos no desvelaron nunca la causa de su separación, pero se habló en su día de que ella era muy posesiva y no llevaba bien la fama de él ni que estuviera todo el día con los paparazzo encima.

Dani Martín y Patricia Conde en 2009.

Cabe destacar que no extraña que ambos sean amigos en la actualidad, ya que se conocen desde que eran muy jóvenes. Antes de la relación sentimental que todos sabemos, vivieron un amor de juventud. Retomaron su contacto –y relación carnal– en 2007, después de que ella se mudara –sin saberlo– a la urbanización donde él ya residía.