La extraña práctica sexual que María Patiño hace con su marido: "A mí me encanta..."

María Patiño es sumamente discreta con su vida privada. Apenas nadie conoce nada de su faceta más personal. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de 'Sálvame', la televisiva nunca ha aceptado convertirse en personaje ni ha querido vender su vida, al menos no de forma descarada y directa.

Sin embargo, y a pesar de esto, poco a poco se va soltando ante las cámaras. De hecho, esta semana dijo en 'Sálvame' la práctica sexual que hacía con su marido en la cama. Todos sus compañeros, incluso Jorge Javier Vázquez, se quedaron atónitos.

La extraña (y fetichista) práctica sexual que María Patiño hace con su marido

En uno de estos coloquios que se forman en el programa, se tocó el tema de las actividades sexuales, y fue cuando Patiño reveló que a ella le ponía mil comerle los pies a su marido, Ricardo Rodríguez.

"¿En serio? No te pega, no te imagino haciendo eso, con lo escrupulosa que eres con la comida...", le dijo Jorge Javier, con cara de estar flipando.

"Con la comida sí, pero de lo otro me como todo. Bueno, que los pies no me los como, los lamo. A mí me encanta. ¡Pero sólo los de mi marido, eh! A ver si vais a pensar que voy por ahí lamiendo pies", respondió Patiño, dejando a todos sus compañeros anonadados.

Lametones de pies y mucho amor desde hace 15 años

María Patiño lleva saliendo con Ricardo Rodríguez más de 15 años. Él es venezolano, afincado en nuestro país desde 2004.

Ambos viven de alquiler en un ático dúplex con tres dormitorios, dos baños, una amplia cocina, dos grandes terrazas y ubicado en el distrito madrileño de Chamberí.

La periodista decidió vender todas su propiedades hace unos meses para sentirse "más libre" y así poder cambiar de hogar cuando le apetezca.

