Así son ahora las pasarelas de París y Milán tras la pandemia de coronavirus

En un año normal, a estas alturas del verano los profesionales de la moda estarían de viaje por Europa para conocer las propuestas para la próxima primavera de los grandes diseñadores. La semana pasada habrían asistido a las impresionantes pasarelas de la Semana de la Moda de París y ahora se encontrarían disfrutando de su versión italiana con los desfiles de Milán. Sin embargo, la irrupción del coronavirus ha embestido con fuerza al sector obligándole a recurrir a pasarelas virtuales emitidas a través de Internet y a una severa contención de gastos.

Firmas como Chanel o Dior nos tenían acostumbrados a puestas en escena impresionantes cuya factura podía llegar a superar el millón de euros. Atrás quedan, por el momento, escenas habituales como el front row repleto de celebrities o las carreras en backstage para que las modelos estén perfectas antes de salir a la pasarela. El sector además están viendo como su segunda pasarela más importante, que son las grandes alfombras rojas de festivales de cine o premios musicales, también serán suspendidas o aplazadas.

Plataformas digitales como YouTube, Instagram, Google o Facebook están siendo el salvavidas para las firmas de lujo que han encontrado en ellas la manera de mantener su tradicional calendario de desfiles pero dejando atrás elementos innatos en su ADN como los escenarios glamourosos o el público más selecto. Esta vez los desfiles se democratizan ya que serán accesibles a todos por las plataformas virtuales de los organizadores o por las multitudinarias redes sociales de las marcas.

Renovarse o morir

No todo quedará en manos de las redes sociales ni será accesible al gran público. Los organizadores intentan suplir el hueco de las pasarelas en directo con otro tipo de iniciativas como entrevistas, conferencias, conciertos, videos making of o muestrarios digitales de las colecciones que estarán reservadas a los profesionales. Estas innovaciones digitales no serán algo extraordinario del 2020, como ha podido saber Vozpópuli, se pretende que cuando vuelvan las pasarelas tradicionales se mantengan para fortalecer y amplificar los eventos físicos.

Será una edición atípica y especial ya que se tiene previsto volver a las pasarelas tradicionales en octubre por lo que este tipo de actividades supone una nueva forma de experimentar para los diseñadores. "Ha sido difícil no poder trabajar físicamente con mis artesanos, pero como en cada crisis hay una oportunidad. Lo bueno de este formato es que nos permitirá centrarnos en lo que queremos transmitir, y no preocuparnos por a quién ponemos en primera fila o segunda", confesaba el diseñador italiano Maurizio Galante a la agencia EFE.

El desfile es el punto final a un largo proceso de diseño y confección y es en esta fase donde las firmas han tenido los mayores problemas esta temporada ya que los talleres han estado cerrados durante semanas por las medidas de confinamiento. Un ejemplo ha sido el trabajo de Palomo Spain que ha sufrido, además de la paralización del taller durante semanas, las demoras o cancelaciones en la recepción de los tejidos lo que le ha obligado a reutilizar tejidos de temporadas anteriores para poner en marcha la nueva colección. Su decisión ha sido presentar sus nuevas propuestas a través de un vídeo que ha sido rodado en Madrid.

La Semana de la Moda de París

París ha sido la primera capital de la moda en estrenar esta nueva normalidad. Todos los desfiles se han podido ver desde la plataforma virtual de la Federación de Alta Costura y a través de las redes de las firmas, sustituyendo así los habituales montajes faraónicos por atrayentes fashion filmes. Las firmas se han rodeado de los mejores directores para conseguir con estos cortometrajes el impacto visual que antes lograban en vivo y en directo

La moda digital nunca reemplazará a la moda física

Ralph Toledano, presidente de la Federación francesa de la costura ha explicado que "París tiene la vocación y el deber de brillar permanentemente y se niega a escapar incluso bajo el efecto de una terrible pandemia", aunque añade que "la moda digital nunca reemplazará a la moda física".

La firma Schiaparelli ha sido la encargada de inaugurar el calendario y lo ha hecho a través de un 'fashion filme' de tres minutos en el que no se ve ningún vestido de alta costura sino que el protagonista es Daniel Roseberry, director creativo de la firma, que aparece con mascarilla diseñando en un banco de un parque neoyorquino.

Dior también se ha sumado a la idea de realizar una película. En su caso, la cinta arranca en el taller de Dior donde se ven las manos de sus costureras trabajando en delicados diseños para luego viajar por un bosque encantado donde personajes fantásticos dan vida a una serie de vestidos mágicos.

En menos de dos minutos, Chanel resumió su nueva colección de Alta Costura en un sobrio estudio sin aderezos muy alejado del espectáculo que siempre organiza en sus presentaciones. Teniendo como imagen de la firma a la actriz Kristen Stewart y con el deseo de captar a un público más joven, la directora creativa de Chanel, Virginie Viard, se ha inspirado "en una princesa después de una larga noche de fiesta".

Ralp&Russo presentó su nueva colección a través de Hauli, un avatar que ha sido la encargada de mostrar la colección posando con sus diseños en la Muralla China, el Taj Mahal o la ciudad de Petra. Azzaro, por su parte, ha preferido decantarse por una persona de carne y hueso, la cantante Sylvie Kreusch que ha grabado una actuación en la que iba luciendo cada uno de los nuevos diseños de la firma. Otro ejemplo ha sido la presentación virtual de Elie Saab con retazos de bocetos de vestidos que no se muestran físicamente en ningún momento.

Maison Margiela ha presentado la primera de las cuatro entregas de su próxima colección con un "fashion film" en el que su director creativo, John Galliano, ha ido repasando todo el proceso creativo de la colección. Durante casi una hora, Galliano ha mostrado cómo han sido las conversaciones telemáticas con su equipo durante la pandemia, ha enseñado los patrones, cómo son las pruebas con los modelos y un sinfín de detalles que normalmente están ocultos para el público de un desfile.

Jacquemus ha apostado por el formato tradicional realizando un desfile en una localización secreta en el que ha integrado al público dentro de un inmenso campo de trigo. Eso sí, se han mantenido escrupulosamente las medidas de seguridad sanitaria ya que los modelos desfilaban sobre una pasarela sinuosa en la que se abrían oquedades donde estaban sentados los invitados. El diseñador ha querido dedicar el evento a todo su equipo ya que, debido a la pandemia, sólo le podía acompañar la mitad de sus colaboradores.

Las jornadas virtuales de París han dejado claro que la alta costura se ha democratizado visualmente. El "online" tiene el poder, incluso para las firmas de costura que viven de la tradición como Dior, Chanel o Schiaparelli.

La Semana de la Moda de Milán

Algunas de las principales firmas de la moda italiana han presentado sus nuevas propuestas en la primera jornada de la Semana de la Moda de Milán que se celebra de forma digital por la pandemia. En total han sido 37 las firmas que han participado aunque, entre vídeos y presentaciones, Milán ha recopilado de manera virtual a más de 400 marcas.

Lo digital y lo físico irán de la mano durante mucho tiempo

El presidente de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, Carlo Capasa, presentó esta nueva edición de la Semana de la Moda como una apuesta "excitante" para un momento en el que "lo digital y lo físico irán de la mano durante mucho tiempo". Capasa vaticina un futuro en el que habrá dos semanas de la moda digitales al año y que irán más orientadas hacia el consumidor final que hacia los profesionales de la industria.

Prada ha tirado la casa por la ventana y, en lugar de un único desfile, la casa milanesa ha presentado cinco cortos dirigidos por diferentes artistas en los que predomina un minimalismo en blanco y negro. Cada uno de los artistas reinterpretó su personal concepto de desfile y el resultado va desde la combinación de fotografías a una coreografía de modelos.

Con un estilo opuesto al de Prada, Moschino presentó su precolección para hombre en un "fashion film" breve y austero, con un solo modelo. La firma de lujo Salvatore Ferragamo también ha recurrido a un video para presentar de manera digital el "calzado de las estrellas" haciendo un repaso a su historia desde los años 20.

La firma Dolce & Gabbana ha dado un paso más allá realizando un desfile híbrido entre lo físico y lo virtual. Emitido en formato digital, el desfile transcurrió respetando las medidas de seguridad para evitar contagios en el jardín de la Universidad Humanitas de Milán, ante unas pocas personas ataviadas con mascarillas. La pareja de diseñadores se ha querido zambullir en las cristalinas aguas del mar de Sorrento en su nueva colección masculina. Para el homenaje a esta región italiana, el desfile ha contado con el eurovisivo trío 'Il Volo' que interpretó algunas de las canciones más queridas de la tradición napolitana como el famoso 'O sole mio'.

Poco a poco el mundo de la moda va despertando del letargo obligado por el coronavirus y se van viendo los primeros síntomas de una vuelta a la normalidad con las primeras pruebas de desfiles físicos. Será en la próxima edición donde comprobaremos si el mundo virtual se ha utilizado como un simple sustituto o si ha llegado para quedarse.