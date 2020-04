El agresivo incidente de María Patiño con una desconocida en el supermercado

'Sálvame' está dedicando parte de su programa a tratar el tema que a todos nos tiene preocupados: el coronavirus. Este miércoles charlaban acerca de las consecuencias que habría tras toda esta crisis, pues la gente cada vez está más harta.

"A mí me preocupa mucho qué va a pasar cuando todo esto acabe, cuando todo el mundo pueda salir a la calle, porque los ánimos están muy crispados, la sociedad está muy polarizada", decía Jorge Javier Vázquez, animando a su compañera María Patiño a contar lo que le había ocurrido con una señora en el supermercado.

El agresivo incidente que tuvo María Patiño en el supermercado

"Una persona que estaba muy enfadada con el programa, con nosotros, se me abalanzó, me tiró el carrito de la compra y vino a insultarme. (...) Parece que para ciertas personas si no defendemos sus ideales o no actuamos en la línea que ellos consideran, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad", contó Patiño en directo.

"Me lanzó un carrito. (...) No se puede ejercer la violencia en la calle porque así no vamos a ningún lado. Y me pasó", dijo, tras matizar que también se le ha acercado mucha gente para darle "las gracias por trabajar en televisión".

Feliz en lo personal

Al margen de este incidente, Patiño no puede quejarse, pues a su éxito profesional se le suma el personal. La periodista lleva ya catorce años con el actor Ricardo Rodríguez. Él es venezolano, afincado en nuestro país desde 2004.

Además, es madre de un chico de 19 años, Julio, fruto de una relación anterior. Del joven se sabe muy poco, solo que está muy unido a María y que se lleva muy bien con la pareja de ésta.

¿Qué opinas de Patiño y del incidente?