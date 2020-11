El papa Francisco revoluciona las redes tras darle un 'like' a una foto de una modelo semidesnuda

El papa Francisco está causando una gran revuelo después de que le haya dado un 'like' (Me gusta), desde su cuenta verificada, auna foto muy subida de tono en la que la modelo brasileña Natalia Garibotto aparece semidesnuda.

En la foto, la joven de 27 años sale mostrando su trasero, que queda al descubierto al llevar una minifalda a modo de cinturón. La modelo va vestida de colegiala sexy, con un top blanco, liga y medias hasta los muslos, mientras saca unos libros de una taquilla.

Garibotto se ha mostrado tan sorprendida como el resto del mundo de que el pontífice argentino haya dejado su huella en su cuenta de Instagram. Son muchos los que no dan crédito y piensan que se trata de un 'fake', un montaje o incluso un error que podría haber cometido la persona que le lleva las redes sociales al papa.

De ser cierto, sorprende que Jorge Mario Bergoglio visite este tipo de páginas casi porno y más, que le de a 'Me gusta'. Esto último claramente habría sido un desliz, lo que faltaría por saber es si fue él mismo o su Comunnity Manager.

Por su parte Natalia Garibotto se ha mostrado encantada con la reacción del papa a sus fotos. "Mi madre odia mis fotos de trasero, pero el Papa le dio 'like", ha escrito.

At least I'm going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T

If Pope Francis wanted the site, so should you https://t.co/L2GAKKS71F