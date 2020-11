Isabel Pantoja, traicionada por su hijo: Kiko Rivera quiere el dinero de su herencia

La guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue abierta y más fuerte que nunca. Lo que parecía una estrategia del Dj para hacerse 'Deluxes' y portadas para sanear sus cuentas, se ha transformado en una caza de brujas contra su propia madre.

Parece que el fondo del asunto es la herencia que Kiko Rivera le reclama a Pantoja. Un dinero y propiedades que le dejó, presuntamente, al joven su padre, Paquirri. Kiko quiere que la tonadillera le dé su parte para hacer frente a sus deudas y sanar sus cuentas.

Kiko Rivera le reclama la herencia de su padre a Isabel Pantoja

"Yo no soy el malo de esta película, lamentable. (...) La persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así yo no hice esto publico ya que yo no fui hablar de ella y sí de mis intimidades, de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento...", ha escrito recientemente Kiko Rivera en sus redes sociales.

Después de 36 años del fallecimiento de su progenitor, Kiko Rivera le pide cuentas a su madre, pero ¿por qué ahora?

La finca de Cantora es de Kiko Rivera y de Isabel Pantoja

El principal motivo de conflicto acerca de esta herencia, y que aún no se ha resuelto, es la repartición de la finca finca Cantora, situada en Medina Sidonia (Cádiz), y de la cual el 49% es de Kiko Rivera y el 51% de su madre, asegura la revista 'Semana'.

Esa disposición de la herencia impide a Kiko vender la propiedad, como quiere hacer, para tener liquidez. Sin embargo, su madre, Pantoja, no quiere, pues es donde vive.

La propiedad tiene unas 370 hectáreas y una casa principal de más de 1000 metros cuadrados, en la que vive Isabel Pantoja junto a los objetos personales que Paquirri dejó allí en vida. Ahora la tonadillera deberá llegar a un acuerdo con su hijo.

En fin, qué pena que otra familia se enemiste por cuestiones de dinero y herencias... ¿no crees?